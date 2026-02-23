ua en ru
Абонентам Vodafone готують нововведення: зміниться не лише ціна тарифів

Понеділок 23 лютого 2026 20:00
Ілюстративне фото: Абонентам Vodafone готують нововведення (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Катерина Гончарова

Мобільний оператор Vodafone оголосив про планове оновлення умов у частині тарифів, які вже недоступні для нових підключень.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла піардиректорка Vodafone Україна Вікторія Рубан.

Що зміниться для абонентів

Перегляд умов передбачає не лише зміну вартості послуг, а й розширення наповнення пакетів. Зокрема, у низці тарифних планів буде збільшено обсяг мобільного інтернету в межах України та кількість хвилин для дзвінків на інші мережі.

Також оператор планує розширити обсяг послуг, якими абоненти можуть користуватися у роумінгу в країнах Європейського Союзу. У компанії зауважили, що клієнти отримують індивідуальні повідомлення про зміни у своїх тарифах заздалегідь.

Причини оновлення тарифів

У Vodafone пояснюють, що актуалізація архівних пропозицій є необхідним кроком для підтримки якості зв’язку та подальшого розвитку мережі. Основними факторами впливу стали:

  • зростання витрат на енергозабезпечення та резервне живлення базових станцій;
  • необхідність відновлення обладнання та складна логістика;
  • стабільно високе навантаження на інфраструктуру в умовах відключень світла.

"Компанія системно інвестує у підтримку та розвиток мережі, щоб забезпечувати стабільний зв’язок по всій країні", - підкреслили в пресслужбі.

Які тарифи подорожчають

Подорожчання торкнеться популярних лінійок Joice та SuperNet. У середньому вартість пакетів послуг зросте на 60-80 гривень.

Нові ціни на популярні тарифи:

  • Joice та Joice Start 2023: ціна зросте з 260 до 330 грн/місяць.
  • Joice Start та Joice Start Special: вартість зміниться з 270 до 340 грн за 4 тижні.
  • Joice PRO та Joice PRO 2023: пакет коштуватиме 390–400 грн замість 320–330 грн.
  • SuperNet Start+: подорожчає з 260 до 330 грн/місяць.
  • SuperNet Unlim: ціна зросте з 470 до 520 грн/місяць.
  • Light+: вартість збільшиться з 185 до 230 грн за 4 тижні.

Найсуттєвіше зміняться умови для користувачів тарифу Joice MAX, де ціна зросте з 450 до 520 грн, та SuperNet Turbo, де вартість підніметься з 250 до 320 грн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Київстар" оновлює тарифи для пристроїв, який залишався незмінним протягом 11 років.

Окрім цього, з 18 лютого lifecell підвищив ціни на мобільні тарифні плани.

Більше деталей - в матеріалі РБК-Україна "Тарифи ростуть, а гіганти об’єднуються? Які зміни готують "Київстар", Vodafone та lifecell".

