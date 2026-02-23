Абонентам Vodafone готують нововведення: зміниться не лише ціна тарифів
Мобільний оператор Vodafone оголосив про планове оновлення умов у частині тарифів, які вже недоступні для нових підключень.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла піардиректорка Vodafone Україна Вікторія Рубан.
Що зміниться для абонентів
Перегляд умов передбачає не лише зміну вартості послуг, а й розширення наповнення пакетів. Зокрема, у низці тарифних планів буде збільшено обсяг мобільного інтернету в межах України та кількість хвилин для дзвінків на інші мережі.
Також оператор планує розширити обсяг послуг, якими абоненти можуть користуватися у роумінгу в країнах Європейського Союзу. У компанії зауважили, що клієнти отримують індивідуальні повідомлення про зміни у своїх тарифах заздалегідь.
Причини оновлення тарифів
У Vodafone пояснюють, що актуалізація архівних пропозицій є необхідним кроком для підтримки якості зв’язку та подальшого розвитку мережі. Основними факторами впливу стали:
- зростання витрат на енергозабезпечення та резервне живлення базових станцій;
- необхідність відновлення обладнання та складна логістика;
- стабільно високе навантаження на інфраструктуру в умовах відключень світла.
"Компанія системно інвестує у підтримку та розвиток мережі, щоб забезпечувати стабільний зв’язок по всій країні", - підкреслили в пресслужбі.
Які тарифи подорожчають
Подорожчання торкнеться популярних лінійок Joice та SuperNet. У середньому вартість пакетів послуг зросте на 60-80 гривень.
Нові ціни на популярні тарифи:
- Joice та Joice Start 2023: ціна зросте з 260 до 330 грн/місяць.
- Joice Start та Joice Start Special: вартість зміниться з 270 до 340 грн за 4 тижні.
- Joice PRO та Joice PRO 2023: пакет коштуватиме 390–400 грн замість 320–330 грн.
- SuperNet Start+: подорожчає з 260 до 330 грн/місяць.
- SuperNet Unlim: ціна зросте з 470 до 520 грн/місяць.
- Light+: вартість збільшиться з 185 до 230 грн за 4 тижні.
Найсуттєвіше зміняться умови для користувачів тарифу Joice MAX, де ціна зросте з 450 до 520 грн, та SuperNet Turbo, де вартість підніметься з 250 до 320 грн.
