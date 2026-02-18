Тарифи ростуть, а гіганти об’єднуються? Які зміни готують "Київстар", Vodafone та lifecell
Українські мобільні оператори переглядають вартість тарифів, за якими абонентам доведеться викласти за зв'язок на 50-100 гривень більше. "Київстар" та lifecell оновлюють цінники, крім того, на ринку назріває "велике об'єднання", яке може змінити правила гри.
РБК-Україна з'ясувало, скільки доведеться платити абонентам мобільних операторів та що відомо про об'єднання між "Київстар" та Vodafone.
Головне:
- "Київстар": Готує підвищення на 50-90 грн для низки архівних тарифів з 1 березня.
- lifecell: Змінює вартість пакетів "Максі" та "Мега" з 18 лютого для нових клієнтів (зростання до 100 грн).
- Vodafone: Поки тримає паузу, але в січні оновив тарифи лінійки FLEXX.
- Причина: Подорожчання електрики, генератори в умовах енергокризи.
- Інтрига: "Київстар" та Vodafone хочуть об'єднати свої вежі, що викликало тривогу у конкурента lifecell.
Тарифний стрибок. Скільки українці платитимуть за мобільний зв'язок (інфографіка РБК-Україна)
Чому мобільний зв’язок дорожчає
Оператори пояснюють подорожчання так: мережі стали дорожчими в утриманні, особливо під час війни. Базові станції працюють навіть у періоди відключень світла, але для цього потрібні генератори, пальне, акумулятори та постійне техобслуговування.
Крім того, зросла ціна електроенергії для бізнесу, а в умовах нестабільної енергосистеми компанії змушені вкладати більше в резервне живлення та модернізацію.
"Київстар" готує нові ціни на весну
Ціни на тарифні плани "Київстару", що не змінювалися понад рік, підуть угору. Головний аргумент, як повідомив оператор у коментарі РБК-Україна - велике зростання витрат: від здорожчання електроенергії для бізнесу на 60% до одинадцятиразового збільшення обсягів споживання пального для роботи генераторів під час блекаутів.
Конкретні тарифи та дати подорожчання оператор поки не називає, але за даними ЗМІ та техспільноти MZU - Мобільний Зв'язок України, зміни можуть стартувати з 1 березня і торкнуться семи архівних планів, серед яких:
- "Смачний", "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий", "LOVE UA Свобода/Свобода 2022", "Безлім Соцмережі", "Без меж lite", "ТВІЙ Улюблений".
Вартість пакетів зросте на 50-90 грн, при цьому оператор збільшить обсяги інтернету для роумінгу за кордоном у сервісі Roam Like At Home.
Абоненти, яких торкнеться підвищення, можуть обирати додаткові послуги або змінювати тариф на більш релевантний. Передплатники також можуть перейти на контракт.
lifecell вже підняв тарифи
З 18 лютого 2026 року lifecell оновлює умови тарифів "Максі" та "Мега". Зміни стосуються нових абонентів, тоді як для тих, хто підключився до 17.02.2026 включно, ціна пакета на 4 тижні залишається без змін. Також оператор збільшує обсяг інтернету для користування в ЄС без доплати.
Нові ціни з 18 лютого:
- "Максі": 270 грн (перенесені номери), 350 грн (ідентифіковані/персоніфіковані), 400 грн (стандарт)
- "Мега": 550 грн (стандарт), при цьому 450 грн для ідентифікованих номерів і 350 грн для перенесених залишаються без змін
Для порівняння, до підвищення вони становили:
- "Максі": 190 / 250 / 300 грн
- "Мега": 350 / 450 / 500 грн (за 4 тижні)
Vodafone поки не анонсує оновлення цін
РБК-Україна звернулося до Vodafone із запитом щодо можливого підвищення тарифів. У компанії повідомили, що станом на минулий тиждень жодних змін не планують. Хоча в ЗМІ лунала інформація про те, що оператор готує підвищення цін на низку архівних тарифів.
Проте здорожчання тарифів компанія в цьому році вже проводила: трохи більше ніж місяць тому тариф FLEXX GO стрибнув з 320 до 420 гривень.
Наразі найдешевший архівний тариф оператора - це Light+ (185 гривень), а популярна лінійка Joice тримається в межах 260-330 грн.
Інтрига: "Київстар" і Vodafone хочуть об’єднатися?
Материнська компанія "Київстару" (VEON) повторно подала заявку до Антимонопольного комітету на створення спільного підприємства з Vodafone - Tower JV.
Йдеться про об’єднання вежового бізнесу двох найбільших операторів у межах компанії, зареєстрованої в Дубаї, повідомили в АМКУ у відповідь на запит РБК-Україна.
Перша спроба у грудні 2025 року провалилась через зауваження до документів, однак у січні 2026-го заявку подали повторно.
lifecell заявляє, що такий союз - це прямий шлях до монополії, адже така концентрація може послабити конкуренцію, уповільнити розвиток технологій і підвищити вартість послуг для абонентів.
"Здорова конкуренція - основа розвитку мереж і якості послуг для користувачів. Але зараз цей прогрес під загрозою”, - заявили у компанії.
РБК-Україна зверталося за коментарем щодо можливого об’єднання вежового бізнесу "Київстару" та Vodafone. У "Київстарі" зазначили, що Ukraine Tower Company (UTC) працює у складі групи VEON, тож усі питання, пов’язані з діяльністю UTC, перебувають у компетенції материнської компанії.
Редакція також звернулася за коментарем до VEON, однак відповіді наразі не отримала. Vodafone також наразі не коментує питання обʼєднання.
Питання - Відповідь (FAQ)
- Чому тарифи мобільних операторів зростають саме зараз?
Основна причина - енергетика. Влітку 2025 року світло для бізнесу подорожчало на 60%. Плюс до цього витрати на пальне для генераторів та акумулятори, щоб зв'язок працював під час блекаутів.
- Коли "Київстар" підніме тарифи?
Офіційної дати немає, але в ЗМІ називають дату 1 березня 2026 року. Йдеться про можливе підвищення цін на 50-90 грн в частині архівних тарифів.
- Які тарифи lifecell вже подорожчали?
З 18 лютого 2026 року змінюються умови тарифів "Максі" та "Мега" для нових абонентів.
- Чи підвищить ціни Vodafone?
Vodafone нових змін поки не планує. Але нещодавно компанія вже підіймала ціни на FLEXX.
- Чи йдеться про те, що "Київстар" і Vodafone об'єднаються?
Ні, про повне злиття "Київстару" та Vodafone в одну компанію не йдеться. Проте вони планують об'єднати свій вежовий бізнес. Хоча це вигідно компаніям, третій гравець - lifecell виступає проти.