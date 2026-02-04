Зв'язок без SIM-карти за кілька хвилин: у "Приват24" з'явився важливий сервіс для клієнтів

Клієнти "ПриватБанку" можуть відмовитися від звичайних SIM-карток і підключити зв'язок "прямо у смартфоні". Для переходу на нову технологію знадобиться лише "Приват24" і кілька хвилин часу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби банківської установи.

Про який новий сервіс йдеться

Українцям розповіли, що для того, аби бути на зв'язку зі всіма своїми рідними, відтепер достатньо оформити сервіс eSIM просто у "Приват24".

Йдеться про те, що клієнти "ПриватБанку" можуть легко підключитися до послуг зв'язку всіх провідних українських мобільних операторів:

Kyivstar;

Vodafone;

lifecell.

Уточнюється, що для цього потрібно буде лише декілька хвилин, адже отримати eSIM можна прямо у застосунку.

"Приват24" дозволяє купити eSIM провідних операторів зв'язку (інфографіка: privatbank.ua)

Що таке технологія eSIM і чим корисна

В цілому технологія eSIM (embedded SIM) - це віртуальна SIM-карта, яка виконує ті самі функції, що й фізична.

При цьому вона вбудована безпосередньо у пристрій і активується програмно (тобто вставляти картку в слот - непотрібно).

Оскільки eSIM не потребує окремого фізичного слоту в смартфоні, користувачі можуть:

використовувати до 5 eSIM одночасно;

поєднувати фізичну SIM із цифровою.

Крім того, технологія забезпечує додатковий рівень безпеки - у разі втрати телефону SIM-карту не можна витягнути чи підмінити.

Як оформити eSIM через "Приват24"

Для того, щоб придбати цифрову SIM-карту, перш за все необхідно переконатися, що ваш телефон підтримує технологію eSIM.

Якщо це так, для оформлення eSIM достатньо буде зробити лише кілька кроків:

зайти у "Приват24";

перейти до сервісу "eSIM";

обрати потрібного оператора й доступний тариф;

оплатити все карткою;

отримати QR-код на електронну пошту;

активувати eSIM на смартфоні.

"eSIM - це зручно та безпечно. Ви зможете залишатися на зв'язку в будь-якій ситуації, наприклад пошкодження чи недоступності придбання фізичної SIM-карти. "ПриватБанк" - беремо і робимо", - підсумували у компанії.