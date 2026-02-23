"Київстар" підвищує ціну на один з тарифів: що зміниться з 1 березня

"Київстар" з 1 березня 2026 року оновлює умови тарифу для пристроїв, який залишався незмінним протягом 11 років. Його вартість зросте з 1 грн до 2 грн на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Тариф SIM для пристроїв

Мова йде про тариф SIM для пристроїв. Водночас "Київстар" збільшує обсяг послуг у пакеті. Відтепер абоненти отримуватимуть:

до 50 МБ інтернету на день (раніше - 30 МБ);

до 50 SMS на день по Україні (було 30);

до 50 хвилин на день у мережі (було 30).

Сервіси "Держава у смартфоні" та "Знання без меж" залишаться без тарифікації.

Роумінг

У межах послуги "Роумінг як вдома" також збільшать обсяги:

50 МБ на день (спільні з українським пакетом);

50 SMS на день;

50 хвилин на день на всі вхідні дзвінки.

Вихідні дзвінки на номери в Україні та країні перебування коштуватимуть 1 грн за хвилину.

SMS за кордон - 10 грн за пакет із 10 повідомлень (діє до кінця доби). Якщо пакет закінчиться або на рахунку недостатньо коштів - 5 грн за одне SMS.

Для контрактних абонентів вартість передачі даних за технологією CSD і факсимільних повідомлень після використання нетарифікованого обсягу зросте з 0,50 грн до 1 грн за хвилину.

Зміни стосуються абонентів передплати та контракту тарифу SIM для пристроїв.

Підвищення тарифів "Київстару"

Раніше ми писали про те, що оператор готує підвищення тарифів на весну 2026 року. Ціни на тарифні плани, які не змінювалися понад рік, піднімуть через значне зростання витрат компанії: від 60% подорожчання електроенергії для бізнесу до одинадцятиразового збільшення обсягів пального для генераторів під час блекаутів.

В коментарі РБК-Україна оператор не називав, яких саме пакетів торкнеться здорожчання, але в ЗМІ повідомляли, що зміни можуть торкнутися семи старих тарифів.

Вартість тарифів, попередньо, зросте на 50-90 грн. Абоненти, яких торкнеться підвищення, можуть обирати додаткові послуги, змінювати тариф на більш підходящий або перейти з передплати на контракт.