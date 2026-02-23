Абонентам Vodafone готовят нововведения: изменится не только цена тарифов
Мобильный оператор Vodafone объявил о плановом обновлении условий в части тарифов, которые уже недоступны для новых подключений.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пиар-директор Vodafone Украина Виктория Рубан.
Что изменится для абонентов
Пересмотр условий предусматривает не только изменение стоимости услуг, но и расширение наполнения пакетов. В частности, в ряде тарифных планов будет увеличен объем мобильного интернета в пределах Украины и количество минут для звонков на другие сети.
Также оператор планирует расширить объем услуг, которыми абоненты могут пользоваться в роуминге в странах Европейского Союза. В компании отметили, что клиенты получают индивидуальные сообщения об изменениях в своих тарифах заранее.
Причины обновления тарифов
В Vodafone объясняют, что актуализация архивных предложений является необходимым шагом для поддержания качества связи и дальнейшего развития сети. Основными факторами влияния стали:
- рост расходов на энергообеспечение и резервное питание базовых станций;
- необходимость восстановления оборудования и сложная логистика;
- стабильно высокая нагрузка на инфраструктуру в условиях отключений света.
"Компания системно инвестирует в поддержку и развитие сети, чтобы обеспечивать стабильную связь по всей стране", - подчеркнули в пресс-службе.
Какие тарифы подорожают
Подорожание коснется популярных линеек Joice и SuperNet. В среднем стоимость пакетов услуг вырастет на 60-80 гривен.
Новые цены на популярные тарифы:
- Joice и Joice Start 2023: цена вырастет с 260 до 330 грн/месяц.
- Joice Start и Joice Start Special: стоимость изменится с 270 до 340 грн за 4 недели.
- Joice PRO и Joice PRO 2023: пакет будет стоить 390-400 грн вместо 320-330 грн.
- SuperNet Start+: подорожает с 260 до 330 грн/месяц.
- SuperNet Unlim: цена вырастет с 470 до 520 грн/месяц.
- Light+: стоимость увеличится с 185 до 230 грн за 4 недели.
Существенно изменятся условия для пользователей тарифа Joice MAX, где цена вырастет с 450 до 520 грн, и SuperNet Turbo, где стоимость поднимется с 250 до 320 грн.
