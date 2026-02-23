ua en ru
Абонентам Vodafone готовят нововведения: изменится не только цена тарифов

Понедельник 23 февраля 2026 20:00
UA EN RU
Абонентам Vodafone готовят нововведения: изменится не только цена тарифов Иллюстративное фото: Абонентам Vodafone готовят нововведения (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Катерина Гончарова

Мобильный оператор Vodafone объявил о плановом обновлении условий в части тарифов, которые уже недоступны для новых подключений.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пиар-директор Vodafone Украина Виктория Рубан.

Что изменится для абонентов

Пересмотр условий предусматривает не только изменение стоимости услуг, но и расширение наполнения пакетов. В частности, в ряде тарифных планов будет увеличен объем мобильного интернета в пределах Украины и количество минут для звонков на другие сети.

Также оператор планирует расширить объем услуг, которыми абоненты могут пользоваться в роуминге в странах Европейского Союза. В компании отметили, что клиенты получают индивидуальные сообщения об изменениях в своих тарифах заранее.

Причины обновления тарифов

В Vodafone объясняют, что актуализация архивных предложений является необходимым шагом для поддержания качества связи и дальнейшего развития сети. Основными факторами влияния стали:

  • рост расходов на энергообеспечение и резервное питание базовых станций;
  • необходимость восстановления оборудования и сложная логистика;
  • стабильно высокая нагрузка на инфраструктуру в условиях отключений света.

"Компания системно инвестирует в поддержку и развитие сети, чтобы обеспечивать стабильную связь по всей стране", - подчеркнули в пресс-службе.

Какие тарифы подорожают

Подорожание коснется популярных линеек Joice и SuperNet. В среднем стоимость пакетов услуг вырастет на 60-80 гривен.

Новые цены на популярные тарифы:

  • Joice и Joice Start 2023: цена вырастет с 260 до 330 грн/месяц.
  • Joice Start и Joice Start Special: стоимость изменится с 270 до 340 грн за 4 недели.
  • Joice PRO и Joice PRO 2023: пакет будет стоить 390-400 грн вместо 320-330 грн.
  • SuperNet Start+: подорожает с 260 до 330 грн/месяц.
  • SuperNet Unlim: цена вырастет с 470 до 520 грн/месяц.
  • Light+: стоимость увеличится с 185 до 230 грн за 4 недели.

Существенно изменятся условия для пользователей тарифа Joice MAX, где цена вырастет с 450 до 520 грн, и SuperNet Turbo, где стоимость поднимется с 250 до 320 грн.

Напомним, ранее стало известно, что "Киевстар" обновляет тарифы для устройств, который оставался неизменным в течение 11 лет.

Кроме этого, с 18 февраля lifecell повысил цены на мобильные тарифные планы.

Больше деталей - в материале РБК-Украина "Тарифы растут, а гиганты объединяются? Какие изменения готовят "Киевстар", Vodafone и lifecell".

