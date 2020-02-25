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Коронавирусом в мире заболели более 80 тыс. человек

Новости » В мире     25.02.2020 - 11:05
Коронавирусом в мире заболели более 80 тыс. человек
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Известно о 2699 смертях от вируса

По состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства охраны здоровья Украины.

Также сообщается о 2699 смертей от инфекции. При этом 27 695 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Напомним, ранее сообщалось о полном выздоровлении больных на коронавирус во Вьетнаме и Франции. В то же время, в Китае почти 200 человек заразились вирусом повторно.

Одновременно со спадом вспышки инфекции в Китае, новые случаи заболевания начали фиксировать в Европе и на Ближнем Востоке. Так, за последние несколько дней резко возросло количество зараженных коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее. Также китайский вирус обнаружили в Ираке и Омане.

Также РБК-Украина сообщало, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили о прохождении пика эпидемии коронавируса в мире. В ВОЗ заявили, что новый коронавирус имеет потенциал пандемии. Вместе с тем на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

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