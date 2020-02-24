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В Китае зафиксировали почти 200 случаев повторного заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 13:25
В Китае зафиксировали почти 200 случаев повторного заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Причины повторного заражения в Китае не назвали

В китайском городе Ухань зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Впрочем, причины повторного заражения в Китае не назвали. Вместе с тем, власти Уханя опровергли информацию о том, что якобы разрешили гражданам, которые не имеют симптомов коронавируса, выезжать из изолированного города.

Напомним, в результате вспышки коронавируса в Италии умер уже четвертый человек, число зараженных в Италии достигло 212.

Ранее сообщалось, что Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи нового коронавируса. Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном. Также министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил, что в стране выявлен первый случай коронавируса. Один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена случаями заражения коронавирусом в мире без четкой связи с Китаем. В организации выразили обеспокоенность в связи с ростом количества случаев, когда зараженные коронавирусом не посещали Китай и не контактировали с другими больными.

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