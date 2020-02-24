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Пик эпидемии коронавируса пройден, - ВОЗ

Новости » Общество     24.02.2020 - 18:40
Пик эпидемии коронавируса пройден, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/WHO)

Коронавирус до сих пор не мутировал

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

По его словам, сегодня совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане.

"Команда сделала ряд выводов о трансмиссивности вируса, тяжести заболеваний и влиянии принятых мер. Они выявили, что эпидемия достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается", - заявил Гебреисус.

Он также добавил, что с момента выявления коронавируса не было существенных изменений в его ДНК. А уровень смертности составил от 2% до 4% в Ухани и 0,7% за пределами города.

Напомним, ранее Гебреисус заявил, что новый коронавирус обладает потенциалом пандемии. В то же время на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

Ранее также стало известно, что Министерство здравоохранения Украины ввело температурный скрининг на пограничных постах, которые пропускают пассажиров из Италии из-за вспышки коронавируса в этой стране.

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