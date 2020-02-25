Во Франции вылечили всех больных на коронавирус

Фото: Оливье Веран (из открытых источников)

Во Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Веран заявил, что во Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом.

"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - отметил Веран.

Напомним, полицейский участок в 13-м округе Парижа (Франция) вчера был заблокирован после того, как китайский турист, который пришел в участок подать жалобу о краже, почувствовал себя плохо. Потом стало известно, что у него не было коронавируса.

Однако в Италии число жертв коронавируса стремительно растет. В Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Ирана в связи с распространением коронавируса.