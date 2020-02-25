ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Вьетнаме выздоровели все больные коронавирусом

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 09:45
Во Вьетнаме выздоровели все больные коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Вьетнам разработал 4 сценария противодействия эпидемии

Все 16 пациентов, инфицированные новым коронавирусом CОVID-19 и находившиеся в инфекционных отделениях больниц Вьетнама, полностью выздоровели. Об этом сообщает портал VNExpress со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В Минздраве страны также сообщили, что Вьетнам разработал 4 сценария противодействия эпидемии.

Напомним, также министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели.

Отметим, что случаи заражения во Вьетнаме подтвердили в начале февраля.

Напомним, Великобритания достигла прорыва в поиске вакцины от нового вида коронавируса. Британские ученые сократили часть необходимого на создание вакцины времени с двух-трех лет до 14 дней.

Добавим, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что проверенных эффективных средств лечения нового коронавирус нет.

Однако, группа ученых Тяньцзиньского университета (Китай) сообщила о разработке потенциальной пероральной вакцины от нового коронавируса.

Во Франции вылечили всех больных коронавирусом В Китае разрабатывают пероральную вакцину от коронавируса
Новости Украины ВьетнамКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь