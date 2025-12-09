До 50% Києва без світла: Міненерго пояснило ситуацію та режим відключень у столиці

У Києві та Київській області скасовано графіки аварійних відключень. Однак у більшості регіонів вони все ще діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

Як уточнили в Міненерго, причиною залишаються масштабні наслідки, завдані українській енергетичній інфраструктурі російськими ракетно-дроновими атаками.

"Попри все, у Києві ситуація залишається однією з найскладніших – наразі без електропостачання одночасно залишаються до 50% споживачів столиці. Діють графіки погодинних відключень", - сказано у повідомленні.

У відомстві наголосили, що аварійні відключення - це вимушений, але контрольований превентивний захід, який застосовується для збереження цілісності енергосистеми та недопущення блекауту

Міненерго нагадує, що актуальні графіки вимкнень та оперативна інформація публікуються виключно на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Водночас в "Укренерго" заявили, що низка поширила не достовірну інформацію про те, що 70% споживачів у Києві – наразі знеструмлені.

З цього приводу "Укренерго" повідомляє таке:

аварійні відключення, які перед цим діяли у столиці, наразі скасовані;

реальний обсяг знеструмлень у м. Київ не перевищує 50% споживачів;

наразі у Києві застосовуються погодинні відключення, відповідно до графіків, оприлюднених раніше.

Нагадаємо, що декілька годин тому у Києві та по регіонах почали вводити аварійні відключення світла.

Удари по енергетиці та відключення світла

Росія в ніч на 6 грудня здійснила масовану комбіновану атаку по енергосистемі України, після чого графіки відключень світла посилилися. Під ударами опинилися об’єкти енергетики у кількох областях, зокрема Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській та Харківській.

Окупанти також цілеспрямовано били по теплоелектростанціях ДТЕК, спричинивши серйозні пошкодження. Через інтенсивні обстріли атомні станції тимчасово зменшили виробництво електроенергії.

У ніч на 7 грудня РФ знову атакувала енергоінфраструктуру - цього разу у Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та дрони, що призвело до перебоїв із теплом та водою в окремих громадах.

За даними голови "Укренерго" Віталія Зайченка, найскладніша ситуація зараз у Чернігівській та Донецькій областях.

Водночас, прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд працює над скороченням тривалості графіків відключення світла.