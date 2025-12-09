До 50% Киева без света: Минэнерго объяснило ситуацию и режим отключений в столице

В Киеве и Киевской области отменены графики аварийных отключений. Однако в большинстве регионов они все еще действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

Как уточнили в Минэнерго, причиной остаются масштабные последствия, нанесенные украинской энергетической инфраструктуре российскими ракетно-дронными атаками.

"Несмотря на все, в Киеве ситуация остается одной из самых сложных - сейчас без электроснабжения одновременно остаются до 50% потребителей столицы. Действуют графики почасовых отключений", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что аварийные отключения - это вынужденная, но контролируемая превентивная мера, которая применяется для сохранения целостности энергосистемы и недопущения блэкаута

Минэнерго напоминает, что актуальные графики отключений и оперативная информация публикуются исключительно на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

В то же время в "Укрэнерго" заявили, что ряд распространил недостоверную информацию о том, что 70% потребителей в Киеве - пока обесточены.

По этому поводу "Укрэнерго" сообщает следующее:

аварийные отключения, которые перед этим действовали в столице, пока отменены;

реальный объем обесточиваний в г. Киев не превышает 50% потребителей;

сейчас в Киеве применяются почасовые отключения, в соответствии с графиками, обнародованными ранее.

Напомним, что несколько часов назад в Киеве и по регионам начали вводить аварийные отключения света.

Удары по энергетике и отключения света

Россия в ночь на 6 декабря осуществила массированную комбинированную атаку по энергосистеме Украины, после чего графики отключений света усилились. Под ударами оказались объекты энергетики в нескольких областях, в частности Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской и Харьковской.

Оккупанты также целенаправленно били по теплоэлектростанциям ДТЭК, вызвав серьезные повреждения. Из-за интенсивных обстрелов атомные станции временно уменьшили производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря РФ снова атаковала энергоинфраструктуру - на этот раз в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и дроны, что привело к перебоям с теплом и водой в отдельных общинах.

По данным главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, самая сложная ситуация сейчас в Черниговской и Донецкой областях.

В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство работает над сокращением продолжительности графиков отключения света.