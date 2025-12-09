У Києві та більшості областей України запровадили аварійні відключення світла

Внаслідок попередніх масованих обстрілів енергетичних об'єктів України у більшості областей у вівторок, 9 грудня, запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Українців попередили, що графіки знеструмлення у тих областях, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

"Укренерго" наголосило, що аварійні відключення будуть скасовані після того, як вдасться стабілізувати ситуація в енергосистемі.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у повідомленні.

Про аварійні відключення повідомили у Києві, Київській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Одеській областях. Частково ГАВ діють також у Полтавській (5 черг) та Чернігівській (5 черг) областях.