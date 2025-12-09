У Києві та більшості областей України запровадили аварійні відключення світла
Внаслідок попередніх масованих обстрілів енергетичних об'єктів України у більшості областей у вівторок, 9 грудня, запровадили аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Українців попередили, що графіки знеструмлення у тих областях, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.
"Укренерго" наголосило, що аварійні відключення будуть скасовані після того, як вдасться стабілізувати ситуація в енергосистемі.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - йдеться у повідомленні.
Про аварійні відключення повідомили у Києві, Київській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Одеській областях. Частково ГАВ діють також у Полтавській (5 черг) та Чернігівській (5 черг) областях.
Удари по енергетиці та відключення світла
Нагадаємо, в ніч на 6 грудня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему, після якої відключення світла посилились. Під ударом були об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Крім того, росіяни цілеспрямовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.
У ніч на 7 грудня Росія завдала нового удару по енергетичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та ударні дрони. В результаті частково зникли тепло- та водопостачання в окремих населених пунктах.
Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що після нічних масованих ударів найскладніша ситуація наразі спостерігається в Чернігівській та Донецькій областях.
Зазначимо, сьогодні, 9 грудня, прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.