Погода в Україні 27 листопада місцями може бути небезпечна - синоптики попереджають про значний сніг та ожеледицю на дорогах. На вихідних опадів стане менше, але температура повітря відчутно знизиться.
Докладніше про прогноз на п'ятницю, суботу та неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що погоду в Україні 27 листопада будуть формувати два погодоутворюючі процеси.
"У більшості областей тиск продовжуватиме стрімко зростати й формуватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з центром над півднем Скандинавії", - повідомили синоптики.
У передній його частині - з північними та північно-східними потоками - буде надходити холодне повітря.
"Поряд із цим, з півдня на погоду впливатиме атмосферний фронт, пов'язаний з циклонічністю над Італією, і дещо тепліше вологе повітря", - додали експерти.
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Загалом погода в Україні впродовж п'ятниці, за даними УкрГМЦ, очікується хмарна, з проясненнями.
Помірний та мокрий сніг імовірні по Україні (крім північної та північно-східної частин).
На Закарпатті та півдні країни - сніг із дощем, або ж і просто дощ.
Місцями - налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах - ожеледиця.
На Прикарпатті - значний сніг.
Вітер прогнозують північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря очікується така:
Дещо тепліше буде на Закарпатті та півдні країни - близько +2...+8°C (впродовж доби).
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища в Україні ймовірні:
Йдеться про значний сніг і приріст снігового покриву до 8-20 см:
На дорогах при цьому може бути ожеледиця.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у суботу (28 листопада) та неділю (29 листопада) переважатиме погода без опадів.
Лише 28 листопада в Карпатах та на Прикарпатті - сніг.
При цьому температура повітря відчутно знизиться:
По території міста Києва та Київської області погода 27 листопада очікується також хмарна, з проясненнями.
Без опадів.
Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря у п'ятницю вдень:
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В суботу, 28 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, у столиці буде холодніше:
В неділю, 29 листопада, також переважатиме (найімовірніше) хмарна з проясненнями погода:
Варто зазначити, що згідно з графіком (попереднім прогнозом), тенденція до похолодання у столичному регіоні може зберігатись і пізніше - до -8°C вночі та -5°C вдень (станом на 1 грудня).
Нагадаємо, раніше синоптики УкрГМЦ розповіли, якою може бути погода в Україні в грудні.
Крім того, у ДСНС пояснили, як не замерзнути в мороз і врятувати інших.
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