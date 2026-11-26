Погода в Украине 27 ноября местами может быть опасна - синоптики предупреждают о значительном снеге и гололедице на дорогах. На выходных осадков станет меньше, но температура воздуха ощутимо снизится.
Подробнее о прогнозе на пятницу, субботу и воскресенье, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что погоду в Украине 27 ноября будут формировать два погодообразующих процесса.
"В большинстве областей давление будет продолжать стремительно расти и будет формироваться поле высокого давления от мощного антициклона с центром над югом Скандинавии", - сообщили синоптики.
В передней его части - с северными и северо-восточными потоками - будет поступать холодный воздух.
"Наряду с этим с юга на погоду будет влиять атмосферный фронт, связанный с циклоничностью над Италией, и несколько более теплый влажный воздух", - добавили эксперты.
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В целом, погода в Украине в течение пятницы, по данным УкрГМЦ, ожидается облачная, с прояснениями.
Умеренный и мокрый снег возможны по Украине (кроме северной и северо-восточной частей).
На Закарпатье и юге страны - снег с дождем, или же просто дождь.
Местами - налипание мокрого снега, гололед. На дорогах - гололедица.
На Прикарпатье - сильный снег.
Ветер прогнозируют северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ожидается такая:
Немного теплее будет на Закарпатье и юге страны - около +2...+8°C (в течение суток).
Согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в Украине вероятны:
Речь идет про значительный снег и прирост снежного покрова до 8-20 см:
На дорогах при этом может быть гололедица.
"I уровень опасности , желтый", - подчеркнули синоптики.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие дни, в субботу (28 ноября) и воскресенье (29 ноября) будет преобладать погода без осадков.
Лишь 28 ноября в Карпатах и на Прикарпатье - снег.
При этом температура воздуха ощутимо снизится:
По территории города Киева и Киевской области погода 27 ноября ожидается также облачная, с прояснениями.
Без осадков.
Ветер - северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в пятницу днем:
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В субботу, 28 ноября, исходя из графика прогноза от УкрГМЦ, в столице будет холоднее:
В воскресенье, 29 ноября, также будет преобладать (вероятнее всего) облачная с прояснениями погода:
Следует отметить, что согласно графику (предварительному прогнозу), тенденция к похолоданию в столичном регионе может сохраняться и позже - до -8°C ночью и -5°C днем (по состоянию на 1 декабря).
Напомним, ранее синоптики УкрГМЦ рассказали, какой может быть погода в Украине в декабре.
Кроме того, в ГСЧС объяснили, как не замерзнуть в мороз и спасти других.
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