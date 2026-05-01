Реформа ЗСУ Drone Deals Атака на Тернопіль Ормузька протока Війна в Україні

170 мільйонів барелів у пастці: DW розібрала перспективи "нафтового удару" США

00:01 02.05.2026 Сб
3 хв
Від нафтогазових доходів залежить від 33% до 45% державних надходжень Тегерану
aimg Пилип Бойко
Фото: танкер з нафтою (Getty Images)

Сполучені Штати посилюють економічний тиск на Тегеран, використовуючи морську блокаду як головний важіль впливу. Проте експерти ставлять собі питання: чи зможе Трамп зупинити експорт енергоносіїв, щоб змусити іранський режим піти на політичні поступки.

Наразі між країнами діє формальне припинення вогню, а президент США Дональд Трамп взагалі оголосив у Конгресі про завершення війни в Ірані. Проте блокада іранських кораблів триває і Білий дім розглядає додатково запуск нової хвилі військових атак, поки не отримає бажаного.

Трамп вимагає від Ірану виконання трьох ключових умов:

  • повна відмова від ядерної програми;
  • передача 400 кілограмів високозбагаченого урану;
  • суттєве обмеження впливу в регіоні.

"США часто поєднують стратегічні повідомлення та навмисну двозначність, щоб дати їм простір для маневру", – каже іранський експерт Фатемех Аман.

Нафта у сховищах та загроза свердловинам

Для бюджету Ірану продаж вуглеводнів - це питання життя. Від нафтогазових доходів залежить від 33% до 45% державних надходжень, а зараз експорт стрімко летить донизу.

Старший аналітик компанії Kpler Хомаюн Фалакшахізазначає, що Іран змушений накопичувати нафту в сховищах. Танкери просто не можуть залишити Перську затоку. Через це країна почала скорочувати видобуток.

Експерт з енергетики Далга Чатіноглу наводить конкретні цифри. Видобуток в Ірані може впасти на 1 мільйон барелів на добу вже за місяць. Проте в морі на танкерах заблоковано близько 170 мільйонів барелів, які встигли вийти до початку облоги, що дає Тегерану фінансову "подушку" на 2–3 місяці.

Головна небезпека - технічна. Якщо свердловини зупинити надовго, вони можуть бути назавжди пошкоджені. Це зробить подальше відновлення видобутку неможливим.

Економіка Ірану під тиском інфляції

Внутрішня ситуація в Ірані стає критичною. Уряду стає дедалі важче платити зарплати силовикам та військовим. Минулого року інфляція в країні сягнула 51%. Прогнози на 2026 рік ще гірші - шокуючі 69%.

Багаторічна корупція та санкції підірвали фундамент держави, зазначається у матеріалі. Морська блокада лише прискорює цей процес.

Що ще відомо про війну США та Ірану

Тегеран не відмовляється від діалогу з Вашингтоном і вже передав США чергові нові пропозиції для остаточного завершення війни. Текст надіслали до Пакистану, який виступає посередником у діалозі між Тегераном та Сполученими Штатами.

Крім дипломатії Іран погрожує і реальними бойовими діями - обіцяє "тривалі та болісні удари" по позиціях США за двох умов. Одна з них стосується відновлення атак з боку США.

Тим часом на тлі війни в Ірані держборг США перевищив обсяг економіки країни. Це сталось вперше з часів Другої світової війни.

