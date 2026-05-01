170 миллионов баррелей в ловушке: DW разобрала перспективы "нефтяного удара" США

00:01 02.05.2026 Сб
3 мин
От нефтегазовых доходов зависит от 33% до 45% государственных поступлений Тегерана
aimg Филипп Бойко
Фото: танкер с нафтью (Getty Images)

Соединенные Штаты усиливают экономическое давление на Тегеран, используя морскую блокаду как главный рычаг влияния. Однако эксперты задаются вопросом: сможет ли Трамп остановить экспорт энергоносителей, чтобы заставить иранский режим пойти на политические уступки.

Сейчас между странами действует формальное прекращение огня, а президент США Дональд Трамп вообще объявил в Конгрессе о завершении войны в Иране. Однако блокада иранских кораблей продолжается и Белый дом рассматривает дополнительно запуск новой волны военных атак, пока не получит желаемого.

Трамп требует от Ирана выполнения трех ключевых условий:

  • полный отказ от ядерной программы;
  • передача 400 килограммов высокообогащенного урана;
  • существенное ограничение влияния в регионе.

"США часто сочетают стратегические сообщения и умышленную двусмысленность, чтобы дать им пространство для маневра", - говорит иранский эксперт Фатемех Аман.

Нефть в хранилищах и угроза скважинам

Для бюджета Ирана продажа углеводородов - это вопрос жизни. От нефтегазовых доходов зависит от 33% до 45% государственных поступлений, а сейчас экспорт стремительно летит вниз.

Старший аналитик компании Kpler Хомаюн Фалакшахи отмечает, что Иран вынужден накапливать нефть в хранилищах. Танкеры просто не могут покинуть Персидский залив. Из-за этого страна начала сокращать добычу.

Эксперт по энергетике Далга Чатиноглу приводит конкретные цифры. Добыча в Иране может упасть на 1 миллион баррелей в сутки уже через месяц. Однако в море на танкерах заблокировано около 170 миллионов баррелей, которые успели выйти до начала осады, что дает Тегерану финансовую "подушку" на 2-3 месяца.

Главная опасность - техническая. Если скважины остановить надолго, они могут быть навсегда повреждены. Это сделает дальнейшее восстановление добычи невозможным.

Экономика Ирана под давлением инфляции

Внутренняя ситуация в Иране становится критической. Правительству становится все труднее платить зарплаты силовикам и военным. В прошлом году инфляция в стране достигла 51%. Прогнозы на 2026 год еще хуже - шокирующие 69%.

Многолетняя коррупция и санкции подорвали фундамент государства, отмечается в материале. Морская блокада только ускоряет этот процесс.

Что еще известно о войне США и Ирана

Тегеран не отказывается от диалога с Вашингтоном и уже передал США очередные новые предложения для окончательного завершения войны. Текст направили в Пакистан, который выступает посредником в диалоге между Тегераном и Соединенными Штатами.

Кроме дипломатии Иран угрожает и реальными боевыми действиями - обещает "длительные и болезненные удары" по позициям США при двух условиях. Одно из них касается возобновления атак со стороны США.

Между тем на фоне войны в Иране госдолг США превысил объем экономики страны. Это произошло впервые со времён Второй мировой войны.

