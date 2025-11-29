До +12, місцями невеликі дощі: якою буде погода в Україні 30 листопада

В Україні завтра, 30 листопада, буде хмарно. У низці регіонів очікуються невеликі дощі у низці областей, але повітря місцями прогріється до +12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" .

На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і у південній частині невеликий (в Карпатах та на Одещині помірний) очікується дощ, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; на півдні країни вночі 4-9°, вдень 7-12°.

Погода у Києві

У Києві та області завтра буде хмарно, без істотних опадів.Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.