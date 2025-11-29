До +12, местами небольшие дожди: какой будет погода в Украине 30 ноября
В Украине завтра, 30 ноября, будет облачно. В ряде регионов ожидаются небольшие дожди в ряде областей, но воздух местами прогреется до +12.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
На Закарпатье, Прикарпатье, днем и в южной части небольшой (в Карпатах и в Одесской области умеренный) ожидается дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; на юге страны ночью 4-9°, днем 7-12°.
Погода в Киеве
В Киеве и области завтра будет облачно, без существенных осадков, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.
Напомним, недавно в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.
Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.
Между тем ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.
Также ранее в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.
В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.