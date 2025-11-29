До +12, местами небольшие дожди: какой будет погода в Украине 30 ноября

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 30 ноября (Виталий Ночас, РБК-Украина)

В Украине завтра, 30 ноября, будет облачно. В ряде регионов ожидаются небольшие дожди в ряде областей, но воздух местами прогреется до +12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".