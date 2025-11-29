ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

До +12, местами небольшие дожди: какой будет погода в Украине 30 ноября

Суббота 29 ноября 2025 16:12
До +12, местами небольшие дожди: какой будет погода в Украине 30 ноября Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 30 ноября (Виталий Ночас, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине завтра, 30 ноября, будет облачно. В ряде регионов ожидаются небольшие дожди в ряде областей, но воздух местами прогреется до +12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

На Закарпатье, Прикарпатье, днем и в южной части небольшой (в Карпатах и в Одесской области умеренный) ожидается дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; на юге страны ночью 4-9°, днем 7-12°.

До +12, местами небольшие дожди: какой будет погода в Украине 30 ноября

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно, без существенных осадков, ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

Также синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

Между тем ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.

Также ранее в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

