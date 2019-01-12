Оля Полякова в Таиланде подхватила серьезное заболевание

Известная украинская исполнительница Оля Полякова вместе с семьей отправилась отдыхать к морю. Спустя несколько дней солнечных ванн, купания в теплых волнах Андаманского моря Оля Полякова рассказала о том, что серьезно заболела в находясь на отдыхе в Таиланде. Об этом певица рассказала в своей Instagram-истории.

Оля Полякова показала, как лечится во время отпуска. Также артистка прокомментировала свое самочувствие, сказав, что ощущает себя ужасно.

"Так проходит моя ночь. Короче, меня тут "свалил" вирус, чувствую себя ужасно", — рассказала артистка.

Скриншот instagram.com/polyakovamusic

Следует напомнить, что ранее дочь Поляковой показала ошеломительный результат похудения. После недавней атаки хейтеров на Машу Полякову, ее мама поспешила заверить поклонников, что злобные комментарии по поводу внешности ее детей завистники могут оставить при себе. Полякова опубликовала коллаж "до и после" со снимками своей старшей дочери — Марии, показав результат работы над собой за 4 месяца. Оказалось, что прекрасная половина семьи Поляковых продолжительное время правильно питается и уделяет время тренировкам.

Кроме того, стало известно, какую опальную певицу пригласила Полякова на ужин в Майами.

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, 13-летняя Маша, которая ранее поразила красивой игрой на пианино, взбудоражила сеть снимками с отдыха. Пока звездная мама публикует фотографии из Майами, девушка поделилась кадрами из Таиланда на своей странице в Instagram.

Видео: РБК-Украина