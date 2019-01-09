"Давайте ужинать": Полякова предложила встречу в Майами Лорак и Подкопаевой

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

О совместном отдыхе двух украинских знаменитостей стало известно из соцсетей, к ним решила присоединиться третья

На американском курорте Майами украинские певицы Ани Лорак и Оля Полякова находились с начала года, однако, отдыхали порознь. К Ани Лорак периодически присоединялись ее друзья, о чем она рассказывала в своих публикациях. Так, недавно стало известно, что Рождество Ани Лорак встретила с Сергеем Лазаревым. И давняя подруга и кума — олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева тоже решила встретиться с украинской певицей. Девушки показали совместные фото с пляжа в Майами и похода в ресторан.

Фото: Лилия Подкопаева и Ани Лорак в Майами (instagram.com/anilorak)

"Однажды в Америке. Дружба длиною в 20 лет. Мой друг, олимпийская чемпионка", – прокомментировала снимок, сделанный возле ресторана, Ани Лорак.

Фото: "Girls squad", - подписала фото Лилия Подкопаева (instagram.com/liliyapodkopaeva_official

"Девичья команда", – подписала фото с забавными губами-уточками Лилия Подкопаева.

Кадр, сделанный на пляже, оценили поклонники, которые отметили, что девушки весело проводят время. В комментраиях неожиданно отметилась украинская певица Оля Полякова, которая тоже находилась в тот момент в Майами.

Скриншот: Комментарии к посту Лилии Подкопаевой (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

"О девченки! И я тут!!! Давайте ужинать!" - написала Полякова в комментариях к фото. Не известно откликнулись ли на приглашение Лорак и Подкопаева, поскольку в комментариях Поляковой они ничего не ответили.

Остальные подписчики просто пожелали хорошего отдыха.

"Настоящие подружки — поддерживают друг друга!!!";

"Все самые красивые собрались во Флориде. Завидую по белому";

"Хорошо вам провести время, наши дорогие!";

"Всего самого наилучшего Вам!!", - написали подписчики в комментариях.

Кроме того стало известно, что в Майами внезапно прилетел муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу. В своем Instagram-аккаунте он рассказал, что отправился за океан ради встречи с дочерью.

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