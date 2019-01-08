"Вся в маму": дочь Поляковой покорила сеть фото из Таиланда

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фаны отметили, что Маша невероятно похожа на свою маму

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, 13-летняя Маша, которая ранее поразила красивой игрой на пианино, взбудоражила сеть снимками с отдыха. Пока звездная мама публикует фотографии из Майами, девушка поделилась кадрами из Таиланда на своей странице в Instagram. Отдыхают ли они отдельно, или же артистка уже перебралась из США в Азию, пока непонятно.

Маша опубликовала серию ярких кадров, на которых она позирует в стильных летних нарядах.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Также она выложила фото в желтом бикини, которое вызвало довольно бурную реакцию у подписчиков. Они восхитились красотой девушки и отметили, что она невероятно похожа на свою звездную маму, прямо-таки ее копия. Многие также похвалили ее красивые длинные волосы.

"Доброе утро", - так прокомментировала публикацию дочь Поляковой.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Мамина доця", "Ты просто космос", "На маму очень похожа", "Красавица, очень похожа на маму!", "Потрясающе красивая", "Наступаешь маме на пятки!", "Какая красотка! мама вылитая!", "Одно лицо с Олей! Красавица!", "До чего же копия мамы. Даже взгляд", "Красива ты, вся в маму", - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Отметим, что Оля Полякова также воспитывает еще одну дочку — младшенькую Алису, которой в октябре исполнилось семь лет. Интересно, что до этого Алиса просто покорила сеть трогательной песней.

Кстати, 13-летняя Маша не только играет на пианино, но также занимается пением, танцами, пробует себя в роли модели и актрисы. Недавно девочка удивила подписчиков, исполнив танец на пилоне.

Оля Полякова: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)