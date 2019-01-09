"Нашлю диарею и прыщи": Оля Полякова резко ответила недоброжелателям дочери

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица обратилась к недоброжелателей дочери, которая очень расстроилась из-за негатива в сети

Старшая дочь украинской поп-дивы Оли Поляковой, которая показала красочные фото, сделанные в Таиланде, ответила недоброжелателям, которые активно ее критикуют. Под эмоциональным постом девочки в Instagram на ее защиту стала знаменитая мама.

Всем недовольным Маша посоветовала отписаться от ее страницы, а не писать нелестные комментарии.

"Если вам я не нравлюсь, то просто отпишитесь, не надо вымещать на мне свой негатив!" - обратилась она к хейтерам.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Оля Полякова решила поддержать дочку и также оставила послание ее недоброжелателям со свойственным ей юмором.

"Моя детка! Я наслала на всех твоих недоброжелателей диарею и прыщи, они теперь сидят в туалете и не могут писать тебе гадости", - заверила "суперблондинка" раздосадованную Марию.

Скриншот комментария Оли Поляковой (instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики девочки также начли активно ее поддерживать и заверять в том, что писать гадости могут лишь люди с проблемами, а сама девочка выглядит потрясающе, поэтому ей нечего обращать внимание на неконструктивную критику злопыхателей.

"Машуня, ты симпатичная девчонка! Не обращай внимание на завистников", "Ты чего, ты очень красивая и милая не слушай других", "Машуля, не принимай ты негатив, ведь пока не принимаешь он принадлежит тому кто его излучает! Ты очень хорошая!", "Маша не обращай внимания на глупых и завистливых людей", - отмечали читатели.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, что Оля Полякова, которая сейчас отдыхает и работает в Майами, предложила коллеге Ани Лорак и ее подруге спортсменке Лилии Подкопаевой встретиться и вместе поужинать.

Ранее Оля Полякова испугала подписчиков худобой, опубликовав пляжный снимок в купальнике. Тогда недоброжелатели ракритиковали ее за то, что она якобы выглядит истощенной.

Видео: РБК-Украина