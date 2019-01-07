"Худая до ужаса": Полякова напугала кадрами из Майами

Пока вся страна празднует хэйтеры не расслабляются, они активно следят за аккаунтами звезд и выискивают "недостатки" на фото
Оля Полякова, известная певица и судья шоу Лига смеха, проводит свои зимние каникулы в солнечной Флориде, нежась на теплом песочке, об этом она регулярно напоминает поклонниками на своей страничке в Instagram.
Фото: Оля Полякова выбрала трендовый в этом сезоне купальник (instagram.com/polyakovamusic)
На этот раз певица предстала в образе спасительницы Малибу — жаркая блондинка в слитном купальнике по моде 90-х годов.
Фото: Подписчики стали выискивать изъяны в идеальной фигуре артистки (instagram.com/polyakovamusic)
Но и ярким, позитивным фото хейтеры Оли смогли придраться. На этот раз, исполнительница показалась им слишком худой.
Скриншот: Комментарии к посту Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)
"Худая до ужаса";
"Майами прекрасен! И океан достаточно тёплый";
"Я теперь незнаю куда смотреть";
"Ужасная прическа";
"Оля крутая. №1, только худоба не к лицу", - прокомментировали они образ Оли Поляковой.
На самом деле певица выглядит прекрасно, и это не смотря на недавние слухи, что Полякова то ли беременна, то ли просто наела выступающий животик. Кстати, досталось на орехи и месту отдыха звезды — некоторые из подписчиков посчитали, что пляж не достаточно хорош, и совсем не похож на известный американский курорт.
Скриншот: Комментарии к посту Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)
"Не Маями, а максимум Коблево!";
"Это Майами? А похоже на обычную Болгарию", - написали они.
Кстати, первые фото с отдыха Оли Поляковой, которыми она делилась в соцсетях вызвали массу восхищения и положительных отзывов. Поклонники отметили, что исполнительница любимых хитов похожа на балерину.
А еще Оля Полякова похвасталась музыкальными способностями дочерей. Старшая девочка замечательно исполнила классической произведение на фортепиано, чем восхитила поклонников звезды.
Суперблондинка Оля Полякова (видео РБК-Украина)