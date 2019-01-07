"Худая до ужаса": Полякова напугала кадрами из Майами

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Пока вся страна празднует хэйтеры не расслабляются, они активно следят за аккаунтами звезд и выискивают "недостатки" на фото

Оля Полякова, известная певица и судья шоу Лига смеха, проводит свои зимние каникулы в солнечной Флориде, нежась на теплом песочке, об этом она регулярно напоминает поклонниками на своей страничке в Instagram.

Фото: Оля Полякова выбрала трендовый в этом сезоне купальник (instagram.com/polyakovamusic)

На этот раз певица предстала в образе спасительницы Малибу — жаркая блондинка в слитном купальнике по моде 90-х годов.

Фото: Подписчики стали выискивать изъяны в идеальной фигуре артистки (instagram.com/polyakovamusic)

Но и ярким, позитивным фото хейтеры Оли смогли придраться. На этот раз, исполнительница показалась им слишком худой.

Скриншот: Комментарии к посту Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

"Худая до ужаса";

"Майами прекрасен! И океан достаточно тёплый";

"Я теперь незнаю куда смотреть";

"Ужасная прическа";

"Оля крутая. №1, только худоба не к лицу", - прокомментировали они образ Оли Поляковой.

На самом деле певица выглядит прекрасно, и это не смотря на недавние слухи, что Полякова то ли беременна, то ли просто наела выступающий животик. Кстати, досталось на орехи и месту отдыха звезды — некоторые из подписчиков посчитали, что пляж не достаточно хорош, и совсем не похож на известный американский курорт.

Скриншот: Комментарии к посту Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

"Не Маями, а максимум Коблево!";

"Это Майами? А похоже на обычную Болгарию", - написали они.

Кстати, первые фото с отдыха Оли Поляковой, которыми она делилась в соцсетях вызвали массу восхищения и положительных отзывов. Поклонники отметили, что исполнительница любимых хитов похожа на балерину.

А еще Оля Полякова похвасталась музыкальными способностями дочерей. Старшая девочка замечательно исполнила классической произведение на фортепиано, чем восхитила поклонников звезды.

Суперблондинка Оля Полякова (видео РБК-Украина)