Старшая дочь Оли Поляковой поразила красивой игрой на пианино (видео)

Оля Полякова с дочкой Машей (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка немного нервничала, но все равно очень старалась

Оля Полякова порадовала поклонников музыкальным талантом своей старшей дочери, которая ранее перепела песню Христины Соловий "Тримай". Так, на своей instagram-страничке "Королева ночи" опубликовала короткое видео, на котором 13-летняя Маша играет на пианино. При этом Полякова уточнила, что девочка играет не просто так, а "зарабатывает" подарок от святого Николая. Девочка исполняет "Лунную сонату" Бетховена.

Чуть позже на видео можно заметить, что действительно — к Маше пришли аниматоры в образах Святого Николая, а также Снегурочки.

Кстати, интересно, что сама Оля Полякова также окончила музыкальную школу по классу фортепиано, после чего поступила в Винницкое музыкальное училище культуры и искусства им. М. Д. Леонтовича по классу хорового дирижирования. Можно сказать, что Маша идет по стопам своей звездной мамы.

Маша Полякова играет для Святого Николая (видео: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики Оли Поляковой поспешили оставить свои восторженные отзывы и похвалить талант девочки. Многие отметили, что Маша — умница и большая молодец, а также подчеркнули, что за ее игрой стоит длительная и упорная работа.

"Умничка и красавица, как мама!" — подчеркивает veronika_vorona1976.

"Молодчинка! Это огромный труд и терпение. Браво!" — пишет zagoruikovitalii.

"Умничка, трудяжка, молодец", — соглашается nataliya.ivchenko2605.

"А еще какое чувство музыкальности! Спасибо за прекрасное", — благодарит zagoruikovitalii.

"Очень красиво играет. Молодец! Вся в маму, но индивидуальна по-своему. Но Оль, мне кажется, она вас боится", — предполагает anna_rosa2706.

"Дуже гарно! Молодець! Майбутнє України — це наші діти", — подчеркивает fedotevaviktoriia.

"Талантливый ребенок у талантливой мамы! Вы умнички", — пишет kseniya_mizina.

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Дочка Оли Поляковой — 13-летняя Маша (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Отметим, что Полякова также воспитывает еще одну дочку — младшенькую Алису, которой в октябре исполнилось 7 лет. Интересно, что до этого Алиса просто покорила сеть трогательной песней. Тогда поклонники Поляковой даже в шутку отметили — "Готовьтесь сдать короны".

Кстати, Маша не только играет на пианино, но также занимается пением, танцами, пробует себя в роли модели и актрисы. Недавно девочка удивила подписчиков, показав, как танцует на пилоне.

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