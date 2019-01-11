Pole dance и ЗОЖ: дочь Поляковой показала ошеломительный результат похудения

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочка четыре месяцы усердно трудилась над фигурой, чтобы заставить замолчать хейтеров

После недавней атаки хейтеров на Машу Полякову, дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой, ее мама поспешила заверить поклонников, что злобные комментарии по поводу внешности ее детей завистники могут оставить при себе. Оля опубликовала коллаж "до и после" со снимками своей старшей дочери — Марии, показав результат работы над собой за 4 месяца. Оказалось, что прекрасная половина семьи Поляковых продолжительное время правильно питается и уделяет время тренировкам.

Фото: "До" и "После" Маша Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Вот так работает спорт и правильное питание, а не отговорки, я ещё ребёнок ( я после родов, у меня зима, депрессия, гормоны ,нет силы воли! Эта девочка герой, но она сама приняла это решение и вот результат 4 месяцев, отказа от сладкого , мучного, шоколада, фастфуда, кока-колы!", - раскрыла секрет идеальной фигуры дочери-подростка Оля Полякова.

Кроме того, тем, кто раньше писал, что кожа подростка не идеальна Оля указала, на приятный бонус отказа от сладостей. И открыла небольшой секретик, с помощью каких упражнений поддерживает форму девочка.

"И бонус чистейшая кожа лица! (были прыщи!) и pole dance через день! правда я ее поддержала, и тоже сидела на диете, что б не есть при ней , мой результат -5, ее - 7!", - оказалось, что Оля тоже решила вести здоровый образ жизни.

Фото: Похудевшая Маша Полякова демонстрирует стройные ножки (instagram.com/mashapolyakova)

В заключении звездная мама дала совет всем мамочкам Украины, как помочь своим детям стать лучше.

"Так что мамочки поддерживайте детей , вместе легче!И если честно хейт на ее странице тоже ее подстегнул..., так что нет худа без добра! Всем добра и маленьких попок!", - пожелала она украинкам.

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