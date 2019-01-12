Оля Полякова в Таїланді підхопила серйозне захворювання

Відома українська співачка Оля Полякова разом з сім'єю відправилася відпочивати до моря. Через кілька днів сонячних ванн, купання в теплих хвилях Андаманського моря Оля Полякова розповіла про те, що серйозно захворіла перебуваючи на відпочинку в Таїланді. Про це співачка розповіла в своїй Instagram-історії.

Оля Полякова показала, як лікується під час відпустки. Також артистка прокоментувала своє самопочуття, сказавши, що відчуває себе жахливо.

"Так проходить моя ніч. Коротше, мене тут "звалив" вірус, відчуваю себе жахливо", — розповіла артистка.

Скріншот instagram.com/polyakovamusic

Слід нагадати, що раніше дочка Полякової показала приголомшливий результат схуднення. Після недавньої атаки хейтерів на Машу Полякову, її мама поспішила запевнити шанувальників, що злобні коментарі з приводу зовнішності її дітей заздрісники можуть залишити при собі. Полякова опублікувала колаж "до і після" зі знімками своєї старшої дочки — Марії, показавши результат роботи над собою за 4 місяці. Виявилося, що прекрасна половина сім'ї Полякових тривалий час правильно харчується і приділяє час тренуванням.

Крім того, стало відомо, яку опальну співачку Полякова запросила на вечерю в Майамі.

Старша дочка відомої української співачки Олі Полякової, 13-річна Маша, яка раніше вразила красивою грою на піаніно, розбурхала мережу знімками з відпочинку. Поки зіркова мама публікує фотографії з Майамі, дівчина поділилася кадрами з Таїланду на своїй сторінці в Instagram.

Відео: РБК-Україна