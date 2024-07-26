Названо найкращі та найгірші риси кожного знаку Зодіаку. Тельці - вперті, а Діви - мудрі

Безсумнівно, кожен астрологічний символ має як хороші, сильні сторони, так і менш позитивні.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of India розповідає про особливості характерів усіх знаків Зодіаку.

Овен

Плюси: сміливі та рішучі; мають неперевершені лідерські якості; знають, як долати перешкоди.

Мінуси: нетерплячі; примхливі; легко зляться через дрібниці; імпульсивний характер робить їх слабкими під час прийняття рішень.

Телець

Плюси: надійні та терплячі; мають відмінне відчуття прекрасного та вірності; хороші друзі.

Мінуси: вперті та занадто власницькі; безкомпромісні у своїх рішеннях.

Близнюки

Плюси: адаптивні та розумні; мають хороші комунікативні навички.

Мінуси: нервують і не можуть бути послідовними в роботі; нерішучий характер робить їх тими людьми, які довго приймають рішення.

Рак

Плюси: інтуїтивні та чуйні; відрізняються надмірною турботою про інших.

Мінуси: примхливі та песимістичні; іноді невпевнені у своєму партнерові, що стає проблемою у стосунках.

Які найкращі риси має кожен знак Зодіаку (Фото: unsplash.com)

Лев

Плюси: впевненість та харизма; мають чудові лідерські якості та вміють бути душею компанії.

Мінуси: зарозумілі, трохи вперті, не хочуть змінювати рішення незалежно від обставин; егоцентричні; люблять жити у власному світі.

Діва

Плюси: мудрість та увага до деталей; практичний характер, що допомагає їм швидко розв'язувати проблеми.

Мінуси: сором'язливість, яка робить цей знак інтровертами; вони надмірно переживають, і це призводить до депресії та тривоги.

Терези

Плюси: дипломатичні; мають сильний розум, хорошу здатність вирішувати конфлікти та гармонійно будувати стосунки.

Мінуси: нерішучість та уникання конфронтації, коли справа доходить до боротьби за почуття; довго можуть тримати образу.

Скорпіон

Плюси: пристрасть та винахідливість, а також рішучість та емоційна стійкість.

Мінуси: занадто таємничі, тому важко буває розкрити їх повністю; занадто ревниві, і через це можуть втратити близьких друзів.

Стрілець

Плюси: азарт до життя та оптимізм; схильність шукати нових вражень.

Мінуси: дуже нетерплячі; можуть давати обіцянки й не виконувати їх.

Які найгірші риси має кожен знак Зодіаку (Фото: unsplash.com)

Козоріг

Плюси: дисципліна та відповідальність; вони амбітні та досягають своїх цілей; звикли до стабільності у житті.

Мінуси: важко прощають; від них можна чекати найгіршого.

Водолій

Плюси: незалежність та співчутливість до всього живого; вони здатні до прогресивних змін.

Мінуси: занадто емоційні та звикли домінувати; страждають через палкий темперамент.

Риби

Плюси: співчутливість та артистизм, що означає що цей знак є креативним та глибоко відчуває мистецтво у будь-яких його проявах.

Мінуси: вони часто відчувають страх; схильні до надто глибокої довіри; прагнуть втекти від реальності.