Названо найкращі та найгірші риси кожного знаку Зодіаку. Тельці - вперті, а Діви - мудрі
Безсумнівно, кожен астрологічний символ має як хороші, сильні сторони, так і менш позитивні.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of India розповідає про особливості характерів усіх знаків Зодіаку.
Овен
Плюси: сміливі та рішучі; мають неперевершені лідерські якості; знають, як долати перешкоди.
Мінуси: нетерплячі; примхливі; легко зляться через дрібниці; імпульсивний характер робить їх слабкими під час прийняття рішень.
Телець
Плюси: надійні та терплячі; мають відмінне відчуття прекрасного та вірності; хороші друзі.
Мінуси: вперті та занадто власницькі; безкомпромісні у своїх рішеннях.
Близнюки
Плюси: адаптивні та розумні; мають хороші комунікативні навички.
Мінуси: нервують і не можуть бути послідовними в роботі; нерішучий характер робить їх тими людьми, які довго приймають рішення.
Рак
Плюси: інтуїтивні та чуйні; відрізняються надмірною турботою про інших.
Мінуси: примхливі та песимістичні; іноді невпевнені у своєму партнерові, що стає проблемою у стосунках.
Які найкращі риси має кожен знак Зодіаку (Фото: unsplash.com)
Лев
Плюси: впевненість та харизма; мають чудові лідерські якості та вміють бути душею компанії.
Мінуси: зарозумілі, трохи вперті, не хочуть змінювати рішення незалежно від обставин; егоцентричні; люблять жити у власному світі.
Діва
Плюси: мудрість та увага до деталей; практичний характер, що допомагає їм швидко розв'язувати проблеми.
Мінуси: сором'язливість, яка робить цей знак інтровертами; вони надмірно переживають, і це призводить до депресії та тривоги.
Терези
Плюси: дипломатичні; мають сильний розум, хорошу здатність вирішувати конфлікти та гармонійно будувати стосунки.
Мінуси: нерішучість та уникання конфронтації, коли справа доходить до боротьби за почуття; довго можуть тримати образу.
Скорпіон
Плюси: пристрасть та винахідливість, а також рішучість та емоційна стійкість.
Мінуси: занадто таємничі, тому важко буває розкрити їх повністю; занадто ревниві, і через це можуть втратити близьких друзів.
Стрілець
Плюси: азарт до життя та оптимізм; схильність шукати нових вражень.
Мінуси: дуже нетерплячі; можуть давати обіцянки й не виконувати їх.
Які найгірші риси має кожен знак Зодіаку (Фото: unsplash.com)
Козоріг
Плюси: дисципліна та відповідальність; вони амбітні та досягають своїх цілей; звикли до стабільності у житті.
Мінуси: важко прощають; від них можна чекати найгіршого.
Водолій
Плюси: незалежність та співчутливість до всього живого; вони здатні до прогресивних змін.
Мінуси: занадто емоційні та звикли домінувати; страждають через палкий темперамент.
Риби
Плюси: співчутливість та артистизм, що означає що цей знак є креативним та глибоко відчуває мистецтво у будь-яких його проявах.
Мінуси: вони часто відчувають страх; схильні до надто глибокої довіри; прагнуть втекти від реальності.
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