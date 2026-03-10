Коли відключать опалення в Україні: чи є точна дата

Цього року опалювальний сезон в Україні завершиться не за графіком, а з огляду на температурний режим у кожному конкретному регіоні. У деяких містах вже почали запроваджувати гнучкий графік подачі тепла.

Про те, коли батареї в оселях стануть холодними та як можна економити вже зараз, - розповідає РБК-Україна .

Головне: Точної фіксованої дати завершення опалювального сезону в Україні немає - усе залежатиме від погоди.

- усе залежатиме від погоди. Офіційно постачання тепла припиняють, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів перевищує +8°C .

. Уряд підтвердив наявність достатніх ресурсів для стабільної роботи систем до 15 квітня .

. У багатьох містах (Львів, Миколаїв, Луцьк, Чернівці) через потепління вже ввели режим економії.

Україна має достатньо ресурсів

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що держава готова забезпечувати теплом оселі українців стільки, скільки цього вимагатиме погода. За його словами, запасів палива вистачить для роботи систем навіть до середини квітня.

"У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався не відповідно до певних дат, а відповідно до температурного режиму. Ми готові працювати і до 15 квітня", - зазначив урядовець.

Як працює "денне вимкнення" у містах

Через денне потепління до +15°C у низці обласних центрів теплоенерго почали коригувати роботу котелень. Це дозволяє економити енергоресурси та уникати перегріву в квартирах.

У Львові та Миколаєві вдень параметри теплоносія знижують до мінімуму або призупиняють подачу, а ввечері та вночі температуру знову піднімають.

У Луцьку котельні, які працюють лише на опалення, зупиняють роботу з 10:00 до 17:00. Ті, що подають гарячу воду, працюють на мінімальних позначках.

У Чернівцях міська рада також підтвердила тимчасове призупинення подачі тепла у світлову пору доби через потепління.

Мешканці можуть самостійно регулювати теплоподачу

Енергетики нагадують, що понад 96% будинків в Україні обладнані лічильниками тепла, тому мешканці можуть самі керувати своїм комфортом та рахунками.

За умови, що на вулиці тепліше за +6…+8°C, мешканці можуть самостійно перекрити засувку на будинковому вводі вранці та відкрити її ввечері. Це дозволяє будинку не охолонути вночі та значно зекономити кошти. При цьому важливо пам’ятати, що часткове перекриття запірної арматури не допускається - засувка має бути або повністю відкрита, або повністю закрита.