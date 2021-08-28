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Гороскоп для Козерога: які зміни у фінансах і коханні подарує вам вересень 2021

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Субота 28 серпня 2021 21:00
Гороскоп для Козерога: які зміни у фінансах і коханні подарує вам вересень 2021 Колаж РБК-Україна: Гороскоп для Козерога на вересень 2021
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 для Козерога розповість представникам знака Зодіаку, чого очікувати на початку осені в діловій сфері, коханні, фінансах. Які зміни, шанси на успіх, ймовірні небезпеки будуть у людей, народжених під цим сузір'ям.

Прогнозом на вересень для Козерога з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

"Козеріг у вересні буде вибирати вищий заклад, видавати книгу, писати статті, працювати закордоном або налагоджувати контакти з іноземними партнерами. Крім цього, буду яскраві, активні подорожі з ризиковими і травмонебезпечними ситуаціями, труднощі в поїздках і перельотах", - прогнозує астролог.

Вас чекають тісні контакти з іноземцями, робота в колабораціях, а якщо ви поїдете в подорож, то вона вийде тривалою, більше схожою на тимчасовий переїзд в країну. Ви розширите свої горизонти, і подивитеся на світ в інших тонах, деякі таємниці світобудови відкриються вам.

У перший місяць осені Козерогам потрібно проявити уважність і далекоглядність. Будь-які авантюри, порушення законів і правил, можуть привести до непередбачуваних наслідків. Також велика ймовірність штрафів і вимагань. Фіксуйте все і записуйте на диктофон, камеру.

Сприятливий час для робочих відряджень: ви зможете вирішити багато справ і отримати значні грошові вливання. Доходи принесуть контакти із зарубіжними партнерами та представниками науки, освіти та спорту.

На любовному фронті вам захочеться різноманітності і завести товариського друга або подружку, яка буде супроводжувати вас у відрядженнях і подорожах.

Одиноким Козерогам або бажаючим новизни, зірки рекомендують заглянути в соцмережі, відвідувати громадські заходи, аеропорти, клуби, спільноти або зайнятися серфінгом, водними лижами, кайтсерфінгом, політати на кулі.

Раніше астролог також розповіла, що у вересні 2021 очікує Стрільця, Скорпіона, Терези, Діву, Лева, Рака, Близнюків, Тельця і Овна.

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