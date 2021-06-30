Гороскоп на июль для Рыб: берегитесь аварий и проблем на работе!

"Напряжение в начале месяца будет проходить по темам работы, карьеры, каких-то обязательств и здоровья. Это хорошее время, чтоб начать худеть и заняться здоровым образом жизни. Возможно, произойдут такие ситуации, которые заставят это вас сделать", - прогнозирует эксперт.

Поток физической энергии способен придать вам агрессивность и дух соперничества в том, что касается работы, коллег или ваших подчиненных и домашнего персонала. Вы склонны к немедленному разрешению возникающих проблем, а если не найдете немедленного решения, то будете подвержены вспышкам гнева или поспешным действиям.

"Возможны служебные романы, различные мероприятия на работе или роман с человеком ниже по статусу. В этот период возможны посещение, медицинских центров, санаториев или стоматологий. Возможно, придется за кем-то ухаживать или проявлять заботу", - считает астролог.

Если вы собираетесь в путешествия или командировку, то перепроверьте тщательно документы, возможны задержки и отмены рейсов, неожиданные ситуации в поездках и на дороге. Будьте аккуратны за рулем в первой половине месяца, есть риск аварий.

В социальных сетях и ютюбе может быть много негатива и хейта. Если вы заняты IT, онлайн-проектами, проектами, связанными с обучением, то до 10 июля может быть срыв либо резкие изменения, задержки.

"В июле доходы будут хорошими, а возможности только расширятся. Особенно успешными окажутся предприниматели, чей бизнес связан с заграничным партнерством, профессиональным спортом, издательством, наукой, образованием. Повезет и тем, кто занимается творчеством, а также тем, кто имеет публичные профессии, СММ, маркетинг", - добавила Арина Артуровна.

Возможно, вы соберетесь поступать в высшее учебное заведение или повысить свою квалификацию, пройти какие-то обучающие курсы. Велика вероятность поездок, связанных с выступлениями на конференциях, симпозиумах, концертах и соревнованиях. Такие путешествия не только принесут немалую пользу, но и доставят море позитивных эмоций. Родителей-Рыб порадуют дети достижениями в спорте или творчестве.

Здоровье потребует внимания в течение месяца, позаботьтесь заранее о профилактике хронических заболеваний и при плохом самочувствии обращайтесь к врачу.