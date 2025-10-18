ua en ru
Зінченко вдруге в сезоні залишився без тренера: "Ноттінгем" звільнив найбільшого невдаху в історії

Субота 18 жовтня 2025 19:22
Зінченко вдруге в сезоні залишився без тренера: "Ноттінгем" звільнив найбільшого невдаху в історії Фото: Анге Постекоглу (x.com/nffc)
Автор: Андрій Костенко

Англійський клуб "Ноттінгем Форест", за який виступає українець Олександр Зінченко, відправив у відставку головного тренера Анге Постекоглу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Остання крапля в матчі з "Челсі"

Рішення про звільнення наставника ухвалили менш ніж через годину після розгрому від "Челсі" (0:3) у восьмому турі АПЛ.

Український захисник Олександр Зінченко розпочав цей матч у старті та провів на полі 74 хвилини, після чого його замінив Кріс Вуд.

Антирекорди австралійця

Постекоглу очолив "Ноттінгем Форест" 9 вересня, змінивши Нуну Ешпіріту Санту. За 39 днів на посаді австралієць провів вісім матчів, у яких не здобув жодної перемоги – двічі зіграв унічию (з "Бернлі" 1:1 в АПЛ та з "Бетісом" 2:2 у Лізі Європи) і програв шість разів.

Такий старт став найгіршим для клубу за останні сто років.

Друге звільнення за пів року

Для Постекоглу це вже друге звільнення за пів року. У червні 2025-го він залишив лондонський "Тоттенхем", попри перемогу команди у Лізі Європи.

У "Ноттінгемі" ж австралієць протримався менше півтора місяця – це найкоротше перебування головного тренера на чолі клубу в історії.

Це також друга тренерська відставка в клубі, відколи за нього грає Зінченко. Українець прийшов у команду на правах оренди з лондонського "Арсенала", коли біля керма стояв Ешпіріту Санту. Португальця звільнили через дев'ять днів після переходу Зінченка. Тепер його доля спіткала й Постекоглу.

Ситуація в таблиці та наступний матч

Після восьми турів АПЛ "Ноттінгем Форест" посідає 18-те місце з п'ятьма очками в активі.

Наступний матч команда Зінченка проведе 23 жовтня проти португальського "Порту" у третьому турі групового етапу Ліги Європи.

Футбол Чемпіонат Англії Олександр Зінченко
