Забарний допустив фатальну помилку: ПСЖ програв очки "Страсбуру"

Субота 18 жовтня 2025 00:38
Забарний допустив фатальну помилку: ПСЖ програв очки "Страсбуру" Ілля Забарний (фото: Getty Imagas)
Автор: Катерина Урсатій

Захисник ПСЖ Ілля Забарний став фігурантом ключового епізоду у матчі восьмого туру Ліги 1 проти "Страсбура", адже українець не зумів втримав суперника, що в підсумку зіграла внічию 3:3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Помилка українця призвела до двох голів суперника

На шостій хвилині парижани відкрили рахунок завдяки Бредлі Барколю, однак вже на 26-й хвилині Панічеллі зрівняв рахунок після того, як Забарний не втримав його під час позиційної атаки.

Наприкінці першого тайму та в другому таймі нападник "Страсбура" оформив дубль, подвоївши перевагу команди.

Після матчів відбору ЧС-2026 проти Ісландії (5:3) та Азербайджану (2:1) український захисник повернувся до ПСЖ і вийшов у стартовому складі проти

ПСЖ відігрався, але не зумів здобути перемогу

Парижани змогли відіграти два голи завдяки точним ударам Гонсалу Рамуша з пенальті та Сенні Маюлу, проте матч завершився нічийним рахунком 3:3.

Це вже третя втрата очок ПСЖ у Лізі 1: раніше команда зіграла внічию з "Ліллем" (1:1) та програла "Марселю" (0:1).

Статистика Забарного та стан турнірної таблиці

Український захисник провів увесь матч, зробивши вісім відборів, одне перехоплення та один виніс м’яча. Він віддав 109 точних передач із 115 - 95% точності, що стало найкращим показником серед обох команд.

У сезоні 2025/26 Забарний провів дев’ять матчів за ПСЖ і забив один гол у ворота "Осера". Після восьми турів команда Луїса Енріке зберігає лідерство з 17 очками, але "Марсель" і "Ліон" можуть наздогнати ПСЖ за умови перемог у своїх матчах.

Наступний виклик для ПСЖ

Наступний матч парижан відбудеться у вівторок, 21 жовтня, проти німецького "Баєра" у третьому турі Ліги чемпіонів.

Раніше ми писали, як Забарний додав у вартості після переходу в ПСЖ.

Також розповіли, як легіонери з УПЛ грали за свої збірні у жовтні.

Крім того, дивіться, як Ілля Забарний зумів розсмішити одноклубників в ПСЖ.

