Найгірший результат за 100 років: команда Зінченка встановила жахливий антирекорд з новим тренером

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ВВС .

Тренерський провал Постекоглу

Команда поступилась данському "Мідтьюлланду" (2:3) у домашньому матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Для тренера команди Анге Постекоглу це була вже шоста зустріч на чолі клубу. За цей відрізок команда здобула лише два очки (дві нічиї та чотири поразки).

Таким чином, Постекоглу став першим за останні 100 років наставником "Ноттінгема", який не зміг здобути жодної перемоги у своїх перших шести матчах.

Останній подібний випадок траплявся ще у 1925 році, коли Джон Бейнс не виграв жодного з перших семи матчів, однак після цього пропрацював у клубі ще чотири роки.

Австралійський фахівець Постекоглу, який привів "Тоттенхем" до перемоги в Лізі Європи-2025, але був звільнений з клубу через низькі результати в АПЛ (17-те місце), очолив "Ноттінгем" 9 вересня, змінивши на посаді португальця Нуну Ешпіріту Санту.

При ньому "лісники" вже вилетіли з розіграшу Кубка ліги, а також не мають перемог у матчах групового етапу Ліги Європи. В АПЛ команда посідає 17-ту сходинку.

Анте Постекоглу (фото: x.com/NFFC)

"Вклад" Зінченка

За тиждень до зміни тренера "Ноттінгем Форест" підписав українського захисника Олександра Зінченка, який перейшов з лондонського "Арсенала" на правах оренди.

Під керівництвом Постекоглу він відіграв чотири матчі. Втім, у грі проти "Сандерленда" футболіст отримав травму і пропустив останній поєдинок клубу в Лізі Європи.

Через пошкодження він може не зіграти й у жовтневих матчах збірної України у відборі ЧС-2026.

Реакція вболівальників

Після поразки від "Мідтьюлланда" фанати "Ноттінгем Форест" освистали команду і закликали керівництво до відставки тренера.

"Вболівальники розчаровані, і вони мають право на свою думку. Мене вже нічого не дивує у футболі. Розумію, що зараз настрій не найкращий, але вірю, що ми на правильному шляху", - відреагував Постекоглу.

Турнірне становище та наступний матч

Після шести турів АПЛ "Ноттінгем Форест" має лише одну перемогу, дві нічиї та три поразки. Клуб з 5-ма балами в активі посідає 17-те місце в таблиці.

У наступному турі "Ноттінгем" зіграє на виїзді проти "Ньюкасла". Матч відбудеться у неділю, 5 жовтня та стартує о 16:00 за Києвом.