Ярмолюк тепер дорожчий за Зінченка: нові ціни українців АПЛ

П'ятниця 17 жовтня 2025 20:33
Автор: Катерина Урсатій

Популярний портал Transfermarkt оприлюднив оновлені оцінки вартості футболістів в англійській Прем'єр-Лізі, включно з представниками України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.

Стрімкий злет Ярмолюка

Найбільш позитивну динаміку серед українських представників в елітному дивізіоні Англії показав молодий півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.

Завдяки стабільним виступам та прогресу в команді "бджіл" його трансферна вартість зросла одразу на 5 мільйонів євро.

Тепер ринкова ціна 20-річного гравця, який все впевненіше закріплюється в основному складі, становить значні 20 мільйонів євро.

Зниження цінників у досвідчених легіонерів

На відміну від свого молодшого колеги, оборонці збірної України - Віталій Миколенко та Олександр Зінченко - побачили зменшення своїх оціночних вартостей.

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко, незважаючи на регулярну ігрову практику, подешевшав на 3 мільйони євро. Його нова трансферна ціна від Transfermarkt тепер складає 25 мільйонів євро.

Універсальний гравець "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко, який може зіграти на кількох позиціях, також втратив у ціні.

Його вартість зменшилася на 2 мільйони євро. Таким чином, замість попередніх 20 мільйонів, його актуальний цінник зупинився на позначці 18 мільйонів євро.

Актуальні фінансові показники українських гравців АПЛ

Transfermarkt систематизував оновлені дані щодо українських футболістів, які виступають в Англійській Прем'єр-Лізі. Показники демонструють поточну фінансову картину українського легіону в одному з найдорожчих чемпіонатів світу:

  • Віталій Миколенко ("Евертон") - 25 млн євро (зменшення на 3 млн євро)
  • Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") - 20 млн євро (збільшення на 5 млн євро)
  • Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест") - 18 млн євро (зменшення на 2 млн євро)

Раніше ми писали, де і коли дивитися матчі українців у топ-лігах.

Також розповіли, як легіонери з УПЛ грали за свої збірні у жовтні.

