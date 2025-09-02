ua en ru
Зінченко йде з "Арсенала": де тепер гратиме українець

Вівторок 02 вересня 2025 00:51
Зінченко йде з "Арсенала": де тепер гратиме українець Фото: Олександр Зінченко (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко перейшов в оренду до "Ноттінгема". За новий клуб він гратиме протягом року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це англійський клуб оголосив на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Оренда Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26. В умовах угоди немає пункту про обов'язковий викуп 28-річного футболіста.

Зауважимо, "Ноттінгем" оформив угоду з 28-річним Зінченком в останній день трансферного вікна. Клуб встиг оформити оренду Олександра Зінченка до дедлайну - 19:00 за місцевим часом.

Після трьох стартових турів нового сезону АПЛ-2025/26 команда посідає 10-те місце, маючи у своєму активі перемогу, нічию та поразку. У минулому сезоні "Ноттінгем Форест" завершив чемпіонат на сьомій позиції.

Водночас деякий час тому ЗМІ писали про те, що захисник збірної України Олександр Зінченко залишить лондонський "Арсенал" та продовжить кар'єру в стамбульському "Фенербахче". Однак тепер ця інформація не підтвердилась.

