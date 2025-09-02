Зінченко йде з "Арсенала": де тепер гратиме українець

Оренда Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26. В умовах угоди немає пункту про обов'язковий викуп 28-річного футболіста.

Зауважимо, "Ноттінгем" оформив угоду з 28-річним Зінченком в останній день трансферного вікна. Клуб встиг оформити оренду Олександра Зінченка до дедлайну - 19:00 за місцевим часом.

Після трьох стартових турів нового сезону АПЛ-2025/26 команда посідає 10-те місце, маючи у своєму активі перемогу, нічию та поразку. У минулому сезоні "Ноттінгем Форест" завершив чемпіонат на сьомій позиції.

Гра Зінченка в "Арсеналі"

Олександр Зінченко приєднався до "Арсенала" влітку 2022 року, перейшовши з "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро. У перших двох сезонах під керівництвом Мікеля Артети українець був основним лівим захисником, провівши відповідно 33 та 35 матчів. Втім, з часом Зінченко поступово втратив статус ключового гравця.

Зінченко в АПЛ

Улітку 2016 року Олександр Зінченко за 2,25 млн євро перейшов до англійського "Манчестер Сіті". Перший сезон він провів в оренді у нідерландському ПСВ, після чого протягом п’яти років захищав кольори "містян".

Під керівництвом Пепа Гвардіоли українець виграв чотири титули чемпіона Англії, Кубок і Суперкубок країни, а також чотири Кубки англійської ліги.