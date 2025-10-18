Зинченко второй раз в сезоне остался без тренера: "Ноттингем" уволил самого большого неудачника в истории

Английский клуб "Ноттингем Форест", за который выступает украинец Александр Зинченко, отправил в отставку главного тренера Анге Постекоглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба .

Последняя капля в матче с "Челси"

Решение об увольнении наставника приняли менее чем через час после разгрома от "Челси" (0:3) в восьмом туре АПЛ.

Украинский защитник Александр Зинченко начал этот матч в старте и провел на поле 74 минуты, после чего его заменил Крис Вуд.

Антирекорды австралийца

Постекоглу возглавил "Ноттингем Форест" 9 сентября, сменив Нуну Эшпириту Санту. За 39 дней на посту австралиец провел восемь матчей, в которых не одержал ни одной победы - дважды сыграл вничью (с "Бернли" 1:1 в АПЛ и с "Бетисом" 2:2 в Лиге Европы) и проиграл шесть раз.

Такой старт стал худшим для клуба за последние сто лет.

Второе увольнение за полгода

Для Постекоглу это уже второе увольнение за полгода. В июне 2025-го он покинул лондонский "Тоттенхэм", несмотря на победу команды в Лиге Европы.

В "Ноттингеме" же австралиец продержался менее полутора месяцев - это самое короткое пребывание главного тренера во главе клуба в истории.

Это также вторая тренерская отставка в клубе, с тех пор как за него играет Зинченко. Украинец пришел в команду на правах аренды из лондонского "Арсенала", когда у руля стоял Эшпириту Санту. Португальца уволили через девять дней после перехода Зинченко. Теперь его судьба постигла и Постекоглу.

Ситуация в таблице и следующий матч

После восьми туров АПЛ "Ноттингем Форест" занимает 18-е место с пятью очками в активе.

Следующий матч команда Зинченко проведет 23 октября против португальского "Порту" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.