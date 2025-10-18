ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Зинченко второй раз в сезоне остался без тренера: "Ноттингем" уволил самого большого неудачника в истории

Суббота 18 октября 2025 19:22
UA EN RU
Зинченко второй раз в сезоне остался без тренера: "Ноттингем" уволил самого большого неудачника в истории Фото: Анге Постекоглу (x.com/nffc)
Автор: Андрей Костенко

Английский клуб "Ноттингем Форест", за который выступает украинец Александр Зинченко, отправил в отставку главного тренера Анге Постекоглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

Последняя капля в матче с "Челси"

Решение об увольнении наставника приняли менее чем через час после разгрома от "Челси" (0:3) в восьмом туре АПЛ.

Украинский защитник Александр Зинченко начал этот матч в старте и провел на поле 74 минуты, после чего его заменил Крис Вуд.

Антирекорды австралийца

Постекоглу возглавил "Ноттингем Форест" 9 сентября, сменив Нуну Эшпириту Санту. За 39 дней на посту австралиец провел восемь матчей, в которых не одержал ни одной победы - дважды сыграл вничью (с "Бернли" 1:1 в АПЛ и с "Бетисом" 2:2 в Лиге Европы) и проиграл шесть раз.

Такой старт стал худшим для клуба за последние сто лет.

Второе увольнение за полгода

Для Постекоглу это уже второе увольнение за полгода. В июне 2025-го он покинул лондонский "Тоттенхэм", несмотря на победу команды в Лиге Европы.

В "Ноттингеме" же австралиец продержался менее полутора месяцев - это самое короткое пребывание главного тренера во главе клуба в истории.

Это также вторая тренерская отставка в клубе, с тех пор как за него играет Зинченко. Украинец пришел в команду на правах аренды из лондонского "Арсенала", когда у руля стоял Эшпириту Санту. Португальца уволили через девять дней после перехода Зинченко. Теперь его судьба постигла и Постекоглу.

Ситуация в таблице и следующий матч

После восьми туров АПЛ "Ноттингем Форест" занимает 18-е место с пятью очками в активе.

Следующий матч команда Зинченко проведет 23 октября против португальского "Порту" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Ранее мы рассказали, как из-за ошибки Забарного ПСЖ потерял важные очки в Лиге 1.

Также читайте о новых ценах на украинцев в АПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Англии Александр Зинченко
Новости
Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики
Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов