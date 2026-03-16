У збірну з рекордом: нова надія Реброва в атаці видав феноменальну серію в УПЛ

20-річний нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко продовжує вражати результативністю в українській Прем'єр-лізі. У поєдинку 20-го туру проти "Оболоні" форвард знову відзначився голом, продовжив результативну серію та повторив клубний рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Пономаренко забив у шостому матчі чемпіонату поспіль. Таким чином, молодий нападник повторив клубний рекорд "Динамо" за найдовшою гольовою серією в рамках УПЛ. Раніше подібне досягнення підкорювалося лише трьом гравцям "біло-синіх": Максиму Шацьких, Діого Рінкону та Віктору Циганкову.
Зазначимо, що Циганков та Рінкон у 6-ти іграх відзначилися 6 разів, Щацьких – 7. Тоді як Пономаренко за цей відрізок записав на свій рахунок 8 забитих м'ячів.
Така результативність дозволила нападнику не лише увірватися до числа найкращих бомбардирів ліги, а й отримати дебютний виклик до національної збірної України на березневі матчі плей-офф відбору ЧС-2026.
Попри видатний показник, до абсолютного рекорду чемпіонатів України киянину ще далеко. Історичний максимум належить екс-лідеру донецького "Шахтаря" Алексу Тейшейрі, який у 2015 році у 10-ти матчах поспіль забив 17 голів.
Найдовші гольові серії в історії чемпіонату України:
Шанс продовжити серію та стати одноосібним рекордсменом "Динамо" Пономаренко матиме вже у наступному турі. У четвер, 19 березня, кияни зіграють проти "Олександрії".
Якщо Матвій знову залишить автограф у воротах суперника, його серія налічуватиме 7 матчів, що дозволить зрівнятися із показником "гірника" Андрія Воробея.
