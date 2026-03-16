В сборную с рекордом: новая надежда Реброва в атаке выдал феноменальную серию в УПЛ

20-летний нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает поражать результативностью в украинской Премьер-лиге. В поединке 20-го тура против "Оболони" форвард снова отметился голом, продолжил результативную серию и повторил клубный рекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Пономаренко забил в шестом матче чемпионата подряд. Таким образом, молодой нападающий повторил клубный рекорд "Динамо" по самой длинной голевой серии в рамках УПЛ. Ранее подобное достижение покорялось лишь трем игрокам "бело-синих": Максиму Шацких, Диого Ринкону и Виктору Цыганкову.
Отметим, что Цыганков и Ринкон в 6-ти играх отличились 6 раз, Щацких - 7. Тогда как Пономаренко за этот отрезок записал на свой счет 8 забитых мячей.
Такая результативность позволила нападающему не только ворваться в число лучших бомбардиров лиги, но и получить дебютный вызов в национальную сборную Украины на мартовские матчи плей-офф отбора ЧМ-2026.
Несмотря на выдающийся показатель, до абсолютного рекорда чемпионатов Украины киевлянину еще далеко. Исторический максимум принадлежит экс-лидеру донецкого "Шахтера" Алексу Тейшейре, который в 2015 году в 10-ти матчах подряд забил 17 голов.
Самые длинные голевые серии в истории чемпионата Украины:
Шанс продолжить серию и стать единоличным рекордсменом "Динамо" Пономаренко будет иметь уже в следующем туре. В четверг, 19 марта, киевляне сыграют против "Александрии".
Если Матвей снова оставит автограф в воротах соперника, его серия будет насчитывать 7 матчей, что позволит сравняться с показателем "горняка" Андрея Воробея.
