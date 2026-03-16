В сборную с рекордом: новая надежда Реброва в атаке выдал феноменальную серию в УПЛ

19:42 16.03.2026 Пн
2 мин
Матвей Пономаренко повторил достижение легенд "Динамо" и имеет шанс стать единоличным лидером
aimg Андрей Костенко
Матвей Пономаренко (фото: УПЛ)

20-летний нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает поражать результативностью в украинской Премьер-лиге. В поединке 20-го тура против "Оболони" форвард снова отметился голом, продолжил результативную серию и повторил клубный рекорд.

Сравнялся с легендами

Пономаренко забил в шестом матче чемпионата подряд. Таким образом, молодой нападающий повторил клубный рекорд "Динамо" по самой длинной голевой серии в рамках УПЛ. Ранее подобное достижение покорялось лишь трем игрокам "бело-синих": Максиму Шацких, Диого Ринкону и Виктору Цыганкову.

Отметим, что Цыганков и Ринкон в 6-ти играх отличились 6 раз, Щацких - 7. Тогда как Пономаренко за этот отрезок записал на свой счет 8 забитых мячей.

Такая результативность позволила нападающему не только ворваться в число лучших бомбардиров лиги, но и получить дебютный вызов в национальную сборную Украины на мартовские матчи плей-офф отбора ЧМ-2026.

Погоня за Тейшейройрой

Несмотря на выдающийся показатель, до абсолютного рекорда чемпионатов Украины киевлянину еще далеко. Исторический максимум принадлежит экс-лидеру донецкого "Шахтера" Алексу Тейшейре, который в 2015 году в 10-ти матчах подряд забил 17 голов.

Самые длинные голевые серии в истории чемпионата Украины:

  1. Алекс Тейшера ("Шахтер", 2015 год) - 10 матчей (17 голов)
  2. Алекс Тейшера ("Шахтер", 2015) - 7 (11)
  3. Андрей Воробей ("Шахтер", 2000) - 7 (9)
  4. Александр Гайдаш ("Таврия", 1995) - 6 (8)
  5. Артем Довбик ("Днепр-1", 2021) - 6 (8)
  6. Матвей Пономаренко ("Динамо", 2025/26) - 6 (8)

Что дальше

Шанс продолжить серию и стать единоличным рекордсменом "Динамо" Пономаренко будет иметь уже в следующем туре. В четверг, 19 марта, киевляне сыграют против "Александрии".

Если Матвей снова оставит автограф в воротах соперника, его серия будет насчитывать 7 матчей, что позволит сравняться с показателем "горняка" Андрея Воробея.

Ранее мы рассказали о главных событиях и итогах 20-го тура УПЛ.

