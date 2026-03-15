ua en ru
Нд, 15 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

На вершині без змін, а віце-чемпіон взяв курс на пониження: підсумки 20 туру УПЛ

21:27 15.03.2026 Нд
3 хв
"Шахтар", ЛНЗ, "Полісся" та "Динамо" синхронно виграли свої матчі
aimg Андрій Костенко
На вершині без змін, а віце-чемпіон взяв курс на пониження: підсумки 20 туру УПЛ

Завершився 20-й тур української Прем'єр-ліги. У восьми матчах було зафіксовано лише два нічийних результати. А одна з команд записала у свій актив розгромну перемогу.

Підсумки трьох ігрових днів – підбиває РБК-Україна.

Читайте також: Ярмоленко в історичному топ-3, Пономаренко - лідер УПЛ: бомбардирські рекорди столичного дербі

Впевнені кроки лідерів

З точки зору боротьби за чемпіонство та медалі – у таблиці нічого не змінилося. Донецький "Шахтар", черкаський ЛНЗ, житомирське "Полісся" та київське "Динамо" здобули чергові перемоги та зберегли очковий баланс.

А от криворізький "Кривбас" та харківський "Металіст 1925" – після поразок помітно відстали від лідерів. Від топ-четвірки їх відділяють вже сім очок, відіграти які за 10 матчів, що залишилися, буде непросто.

Хто на виліт

У нижній частині таблиці все погано у "Полтави" та "Олександрії". Зазнавши чергових поразок, вони відстають від рятувального 14-го місця на 10 та 8 очок відповідно.

Схоже, що навіть участь у перехідних матчах – для них вже нездійсненна мрія. Невтішну долю дебютанта – "Полтави" – можна зрозуміти. Але ж "Олександрія" – чинний віце-чемпіон країни. Такого стрімкого регресу в історії вітчизняних чемпіонатів ще не було.

Усі результати 20-го туру:

"Полтава" – "Карпати" – 0:4 (Чебер, 30, Бабогло, 50, Костенко, 70, Фаал, 74). На 25-й хвилині Плахтир («Полтава») не реалізував пенальті.

"Динамо" – "Оболонь" – 2:1 (Ярмоленко, 31, з пенальті, Пономаренко, 40 – Устименко, 20).

ЛНЗ – "Олександрія" – 2:0 (Путря, 35, з пенальті, Ассінор, 90). На 90+4-й хвилині вилучено Кастільо ("Олександрія").

"Кудрівка" – "Верес" – 0:0.

"Полісся" – "Кривбас" – 2:0 (Краснопір, 34, Назаренко, 75).

"Епіцентр" – "Рух" – 2:0 (Сіфуентес, 52, з пенальті, Сидун, 87).

"Колос" – "Зоря" – 1:1 (Салабай, 49 – Андушіч, 89).

"Шахтар" – "Металіст 1925" – 1:0 (Педріньйо, 62, з пенальті).

На вершині без змін, а віце-чемпіон взяв курс на пониження: підсумки 20 туру УПЛ

Перегони бомбардирів

Одразу чотири футболісти ведуть відчайдушну боротьбу за титул найкращого бомбардира сезону. Двоє з них – Матвій Пономаренко ("Динамо") та Бабукар Фаал ("Карпати") – поповнили свій гольовий рахунок у турі, що завершився.

Відзначимо стрімкий ривок Пономаренка. Якщо конкуренти забивали свої 8 голів за 18-20 матчів, йому для цього знадобилося лише 9 ігор.

Найкращі бомбардири:

  • Матвій Пономаренко ("Динамо") – 8 голів (9 матчів)
  • Пилип Будківський ("Зоря") – 8 (18)
  • Микола Гайдучик ("Полісся") – 8 (20)
  • Бабукар Фаал ("Рух" / "Карпати") – 8 (20)

Коли наступний тур

21-й тур УПЛ через участь збірної України у плей-офф відбору ЧС-2026 стартує незвично рано – перші матчі відбудуться вже у середу та четвер (18 та 19 березня). Заключні ігри заплановані на суботу та неділю (21 та 22 березня).

Через участь "Шахтаря" у плей-офф Ліги конференцій (матч-відповідь 1/8 фіналу з польським "Лехом" – у четвер, 19 березня), гра "гірників" з луганською "Зорею" перенесена. Вона відбудеться в один з резервних днів.

Також дізнайтеся, що змінилося для України в Таблиці коефіцієнтів УЄФА після перемоги над "Лехом".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
Аналітика
