На вершині без змін, а віце-чемпіон взяв курс на пониження: підсумки 20 туру УПЛ

Завершився 20-й тур української Прем'єр-ліги. У восьми матчах було зафіксовано лише два нічийних результати. А одна з команд записала у свій актив розгромну перемогу.

Впевнені кроки лідерів

З точки зору боротьби за чемпіонство та медалі – у таблиці нічого не змінилося. Донецький "Шахтар", черкаський ЛНЗ, житомирське "Полісся" та київське "Динамо" здобули чергові перемоги та зберегли очковий баланс.

А от криворізький "Кривбас" та харківський "Металіст 1925" – після поразок помітно відстали від лідерів. Від топ-четвірки їх відділяють вже сім очок, відіграти які за 10 матчів, що залишилися, буде непросто.

Хто на виліт

У нижній частині таблиці все погано у "Полтави" та "Олександрії". Зазнавши чергових поразок, вони відстають від рятувального 14-го місця на 10 та 8 очок відповідно.

Схоже, що навіть участь у перехідних матчах – для них вже нездійсненна мрія. Невтішну долю дебютанта – "Полтави" – можна зрозуміти. Але ж "Олександрія" – чинний віце-чемпіон країни. Такого стрімкого регресу в історії вітчизняних чемпіонатів ще не було.

Усі результати 20-го туру:

"Полтава" – "Карпати" – 0:4 (Чебер, 30, Бабогло, 50, Костенко, 70, Фаал, 74). На 25-й хвилині Плахтир («Полтава») не реалізував пенальті.

"Динамо" – "Оболонь" – 2:1 (Ярмоленко, 31, з пенальті, Пономаренко, 40 – Устименко, 20).

ЛНЗ – "Олександрія" – 2:0 (Путря, 35, з пенальті, Ассінор, 90). На 90+4-й хвилині вилучено Кастільо ("Олександрія").

"Кудрівка" – "Верес" – 0:0.

"Полісся" – "Кривбас" – 2:0 (Краснопір, 34, Назаренко, 75).

"Епіцентр" – "Рух" – 2:0 (Сіфуентес, 52, з пенальті, Сидун, 87).

"Колос" – "Зоря" – 1:1 (Салабай, 49 – Андушіч, 89).

"Шахтар" – "Металіст 1925" – 1:0 (Педріньйо, 62, з пенальті).

Перегони бомбардирів

Одразу чотири футболісти ведуть відчайдушну боротьбу за титул найкращого бомбардира сезону. Двоє з них – Матвій Пономаренко ("Динамо") та Бабукар Фаал ("Карпати") – поповнили свій гольовий рахунок у турі, що завершився.

Відзначимо стрімкий ривок Пономаренка. Якщо конкуренти забивали свої 8 голів за 18-20 матчів, йому для цього знадобилося лише 9 ігор.

Найкращі бомбардири:

Матвій Пономаренко ("Динамо") – 8 голів (9 матчів)

Пилип Будківський ("Зоря") – 8 (18)

Микола Гайдучик ("Полісся") – 8 (20)

Бабукар Фаал ("Рух" / "Карпати") – 8 (20)

Коли наступний тур

21-й тур УПЛ через участь збірної України у плей-офф відбору ЧС-2026 стартує незвично рано – перші матчі відбудуться вже у середу та четвер (18 та 19 березня). Заключні ігри заплановані на суботу та неділю (21 та 22 березня).

Через участь "Шахтаря" у плей-офф Ліги конференцій (матч-відповідь 1/8 фіналу з польським "Лехом" – у четвер, 19 березня), гра "гірників" з луганською "Зорею" перенесена. Вона відбудеться в один з резервних днів.