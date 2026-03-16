Троє нових облич і зірки з Європи: Ребров оголосив склад на битву за ЧС-2026

Збірна України з футболу визначилася із заявкою на вирішальні поєдинки плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026. До основного списку увійшли 26 футболістів, ще дев’ять гравців потрапили до резерву.

Офіційний список викликаних гравців

Українська асоціація футболу оприлюднила прізвища 26 виконавців, які отримали прямий виклик до табору "синьо-жовтих".

Ще дев'ять гравців сформували резервний список на випадок можливих ротацій.

Найбільше представництво у нинішньому скликанні мають київське "Динамо" та житомирське "Полісся".

Варто зазначити, що три футболісти вперше спробують свої сили на рівні головної команди країни.

Дебютний виклик отримали голкіпер Руслан Нещерет, представник захисної ланки Борис Крушинський та молодий нападник Матвій Пономаренко.

Повний склад збірної України:

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток ("Остін"), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар"), Максим Таловєров ("Сток Сіті"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва - "Полісся").

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Олег Очеретько ("Шахтар"), Георгій Судаков ("Бенфіка"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі - "Динамо"), Олексій Гуцуляк ("Полісся"), Віктор Циганков ("Жирона"), Олександр Зубков ("Трабзонспор").

Нападники: Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Ліон"), Матвій Пономаренко ("Динамо").

До резерву національної команди увійшли: Є. Волинець, С. Чоботенко, Е. Сарапій, О. Назаренко, І. Краснопір, К. Вівчаренко, В. Бражко, Є. Назарина та О. Сич.

Розклад та місце проведення вирішальних ігор

Першим іспитом для підопічних Сергія Реброва стане зустріч зі збірною Швеції, яка запланована на 26 березня.

У разі успішного результату українці зіграють у фіналі плей-оф проти кращої команди з пари Польща - Албанія.

Через безпекову ситуацію Україна прийматиме суперників за межами країни. Обидва потенційні матчі стануть номінально домашніми для нашої збірної та відбудуться в іспанській Валенсії.