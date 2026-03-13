Ярмоленко в історичному топ-3, Пономаренко - лідер УПЛ: бомбардирські рекорди столичного дербі

Чемпіон України – київське "Динамо" зустрічалося в столичному дербі з "Оболонню" у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги. Матч завершився скромною перемогою "біло-синіх", проте запам'ятався низкою бомбардирських досягнень.

УПЛ, 20-й тур

"Динамо" – "Оболонь" – 2:1

Голи: Ярмоленко, 31 (пенальті), Пономаренко, 40 – Устименко, 20

Головне у матчі

Рахунок у київському дербі відкрили "пивовари": на 20-й хвилині Денис Устименко влучно пробив у дальній кут після розіграшу в межах штрафного майданчика. Проте вже на 31-й хвилині "Динамо" відновило рівновагу. Той самий Устименко припустився помилки, зігравши рукою у власному карному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Андрій Ярмоленко.

Під завісу першого тайму, на 40-й хвилині, підопічні Ігоря Костюка змогли вийти вперед. Олександр Піхальонок видав розрізну передачу на Матвія Пономаренка, який холоднокровно переграв голкіпера "Оболоні" – 2:1.

У другому таймі команди не забивали. Тож "Динамо" мінімально перемогло, набрало 38 очок і піднялося в турнірній таблиці на третє місце.

Ярмоленко – в історичному топ-3

Для лідера "Динамо" Ярмоленка забитий у ворота "Оболоні" гол став 118-м у національній першості, що дозволило йому вийти на чисте третє місце у списку найкращих бомбардирів в історії елітного дивізіону. Андрій обійшов Євгена Селезньова, на рахунку якого 117 точних ударів.

Наразі попереду Ярмоленка залишаються лише дві легенди "Динамо": нинішній наставник збірної України Сергій Ребров (123 голи) та абсолютний рекордсмен ліги Максим Шацьких (124). Таким чином, Андрію залишається забити ще сім разів, щоб очолити історичний рейтинг снайперів.

Топ-10 найкращих бомбардирів в історії УПЛ

Максим Шацьких – 124 голи Сергій Ребров – 123 Андрій Ярмоленко – 118 Євген Селезньов – 117 Андрій Воробей – 105 Жуніор Мораєс – 103 Олександр Гладкий – 99 Олександр Гайдаш – 95 Марко Девіч – 90 Сергій Мізін – 90

Пономаренко наздогнав лідерів

Окремої уваги заслуговує результативність молодого нападника киян Пономаренка. 20-річний форвард відзначився забитим м'ячем у шостому поєдинку УПЛ поспіль.

Завдяки черговому взяттю воріт Пономаренко наздогнав лідерів бомбардирських перегонів поточного сезону. Наразі нападник "біло-синіх" ділить першу сходинку в рейтингу найкращих снайперів чемпіонату – в його активі 8 забитих м'ячів.

Аналогічну кількість голів у поточному розіграші Прем'єр-ліги мають ще троє виконавців: Бабукар Фаал ("Карпати"), Пилип Будківський ("Зоря") та Микола Гайдучик ("Полісся"). Але їм для цього знадобилося від 18 до 20-ти матчів. Тоді як динамівець провів лише дев'ять.

Для повноти картини додамо, що у грі сталося ще одне бомбардирське досягнення. Нападник "Оболоні" Устименко провів свій 6-й гол у поточному чемпіонаті. Раніше футболіст ніколи не забивав понад 5-ти м'ячів за сезон.