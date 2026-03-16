"Челсі" готує неочікуваний трансфер для Мудрика: він тренується з командою сьомого дивізіону

Майбутнє Михайла Мудрика в лондонському "Челсі" залишається невизначеним через затяжну допінг-справу. Керівництво клубу сформувало позицію щодо подальшої співпраці з українським вінгером, який не виходив на поле в офіційних матчах з листопада 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання L'Equipe .

Підтримка з умовою

За інформацією французьких журналістів, боси "Челсі" наразі висловили Мудрику беззастережну підтримку. Попри те, що над українцем висить потенційна 4-річна дискваліфікація, лондонці не планують розривати контракт, який чинний до 2031 року, поки дисциплінарні органи не винесуть остаточний вердикт.

Проте позиція "синіх" може різко змінитися. Якщо Футбольна асоціація Англії (FA) визнає провину гравця доведеною та застосує тривале суворе покарання, "Челсі" залишає за собою право розірвати угоду в односторонньому порядку.

Варіант для реанімації

Наразі Михайло підтримує форму за індивідуальною програмою, тренуючись на базі скромного клубу "Аксбрідж" із сьомого англійського дивізіону.

Через тривалу відсутність ігрової практики – востаннє Мудрик виходив на поле ще 28 листопада 2024 року – його повернення до складу "аристократів" виглядає малоймовірним.

Основним варіантом для реанімації кар'єри українця називають французький "Страсбур". Оскільки обидва клуби мають спільних власників (консорціум BlueCo), перехід в оренду до Ліги 1 після зняття дискваліфікації вважається найбільш логічним кроком.

Джерела зазначають, що сам Михайло демонструє скромність і готовий розпочати шлях у менш амбітному проєкті, щоб повернути колишню форму.

Допінг-справа Мудрика: що відомо

Михайло Мудрик не виходив на поле понад рік. Його останній матч за "Челсі" відбувся у листопаді 2024 року в Лізі конференцій проти німецького "Хайденхайма" (2:0). У тій грі українець відзначився забитим м'ячем.

Того ж місяця він отримав тимчасове відсторонення після позитивного допінг-тесту, зданого під час виступів за збірну України.

Проба виявила наявність мельдонію – речовини, яка заборонена антидопінговими правилами. Сам футболіст заявляв, що ніколи свідомо не вживав заборонених препаратів і назвав ситуацію шоком для себе.

У червні 2025 року Футбольна асоціація Англії офіційно висунула Мудрику обвинувачення у порушенні антидопінгових правил.

Розслідування триває, а максимальне покарання може сягати чотирьох років дискваліфікації.

Нагадаємо, що "Челсі" придбав Мудрика у донецького "Шахтаря" у 2023 році за 70 млн євро (плюс бонуси).