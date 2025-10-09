На заміну Бленуце? В "Динамо" помітили загадкового форварда-новачка

Що відомо про потенційного новачка

Мова йде про нападника юнацької збірної Малі Усмана Саване. Під час літнього трансферного вікна "біло-сині" були зацікавлені у послугах цього футболіста, проте офіційної інформації про його прибуття в Україну клуб не повідомляв.

Про 17-річного футболіста, який зараз тренується з командою U-19, відомо небагато. На батьківщині він виступає за столичний клуб "Бамако" та грає за збірну Малі U-17.

Фахівці відзначають його швидкість, техніку дриблінгу та гру один в один. У Малі він вважається одним із найперспективніших нападників свого покоління.

Ситуація з атакою в "Динамо"

Після від'їзду до іспанської "Жирони" найкращого бомбардира сезону-2024/25 Владислава Ваната, зараз у списку нападників основної команди лише три виконавці.

Це 25-річний панамський легіонер Едуардо Герреро, 19-річний Матвій Пономаренко, що в складі збірної України виступав на чемпіонаті світу U-20, та 23-річний румун Владислав Бленуце.

Перехід останнього виявився скандальним, через прихильність гравця та його дружини до російської пропаганди. Існує інформація, що румун може залишити "Динамо" вже в зимове трансферне вікно.