На заміну Бленуце? В "Динамо" помітили загадкового форварда-новачка

На тренуванні київського "Динамо" був помічений талановитий 17-річний форвард з Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал "Ідеальне "Динамо".
Мова йде про нападника юнацької збірної Малі Усмана Саване. Під час літнього трансферного вікна "біло-сині" були зацікавлені у послугах цього футболіста, проте офіційної інформації про його прибуття в Україну клуб не повідомляв.
Про 17-річного футболіста, який зараз тренується з командою U-19, відомо небагато. На батьківщині він виступає за столичний клуб "Бамако" та грає за збірну Малі U-17.
Фахівці відзначають його швидкість, техніку дриблінгу та гру один в один. У Малі він вважається одним із найперспективніших нападників свого покоління.
Після від'їзду до іспанської "Жирони" найкращого бомбардира сезону-2024/25 Владислава Ваната, зараз у списку нападників основної команди лише три виконавці.
Це 25-річний панамський легіонер Едуардо Герреро, 19-річний Матвій Пономаренко, що в складі збірної України виступав на чемпіонаті світу U-20, та 23-річний румун Владислав Бленуце.
Перехід останнього виявився скандальним, через прихильність гравця та його дружини до російської пропаганди. Існує інформація, що румун може залишити "Динамо" вже в зимове трансферне вікно.
