"Все вчасно". Яна з "Холостяка" пояснила, як ставиться до Цимбалюка після вильоту з шоу

Яна Андрієнко та Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/yanaaandrienko)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Вчителька алгебри та геометрії Яна Андрієнко прокоментувала свій виліт із шоу "Холостяк" у 5 випуску. Тарас Цимбалюк не дав дівчині троянду.

Що сказала вже ексучасниця реаліті, розповідає РБК-Україна з посиланням на її допис в Instagram.

Як Яна з Холостяка прокоментувала виліт з шоу

Вона опублікувала серію фото зі знімань випуску в Карпатах та поділилася думками щодо результату Церемонії троянд.

"Наша історія завершена. Це було незабутньо. Дякую долі, що все відбувається вчасно! Далі мені було б лише важче і складніше!" - написала вона.

В коментарях її підтримала акторка Наталка Денисенко, яка залишила зворушливі побажання.

"Яночко, ти така ніжна, така неймовірна жінка, будь щаслива", - зазначила вона.

  Яна про виліт з Холостяка (фото: nstagram.com/yanaaandrienko)

Що сказала Яна про Цимбалюка

У дописі вона поділилася своїм ставленням до головного героя проєкту. Вчителька зазначила, що у них різні шляхи, проте вона бажає Тарасу знайти свою людину.

"Тарас неймовірний, але в нас різні шляхи. Відпускаю з вдячністю та крокую своєю дорогою. Бажаю йому в цьому світі зустріти свою людину", - написала вона.

Результати Церемонії троянд 5 випуску "Холостяка"

Нагадаємо, новий випуск відбувався у Карпатах, де учасниці жили в непростих для себе умовах. Тарас влаштував романтику серед гір, активно спілкувався з дівчатами, але зрештою шоу покинуло дві дівчини.

Окрім Яни, Цимбалюк розпрощався з моделлю Діаною Зотовою. Під час спілкування з нею він з'ясував неприємну правду - вона досі має почуття до колишнього.

