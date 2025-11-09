ua en ru
Як живуть учасниці "Холостяка" і чому вони здавали аналізи перед зйомками (відео)

Неділя 09 листопада 2025 19:07
Як живуть учасниці "Холостяка" і чому вони здавали аналізи перед зйомками (відео) Учасниці "Холостяка" (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Наталка Денисенко розкрила залаштунки реаліті "Холостяк", головним героєм якого став її друг Тарас Цимбалюк. Учасниці проекту навіть показали свої кімнати та поділилися невідомою інформацію.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на випуск "Бекйстедж", який вже з'явився на YouTube-каналі "Холостяка".

Як живуть учасниці "Холостяка"

Так, Наталка завітала до дівчат ще на самому початку, коли вони починали свій шлях на реаліті. Учасниці лише встигли "зайняти" кімнати та трошки розкласти валізи.

Виявилося, що дівчата живуть у триповерховому будинку. Вони самостійно обирали кімнати та ліжка.

Кімнати учасниць "Холостяка" (скріншоти)

А ще учасниці розповіли, чому здавали аналізи перед зйомками. Ще до знайомства з Цимбалюком дівчата проходили медогляд.

Виявилося, це зроблено, зокрема, для безпеки самих дівчат, адже вони живуть разом. Усі здавали кров на інфекції та хвороби, а ще відвідували гінеколога, аби виключити наявність якихось запальних процесів.

"Розумію, що це ж напевно про здоров'я. Ви будете елементарно ходити навіть в один душ", - сказала Денисенко, коли почула цю інформацію.

Учасниця "Холостяка" Анастасія Половинкіна розповіла, що зараз дівчата навіть жартують, коли п'ють з однієї пляшки, адже бачили аналізи одна одної.

Також Настя розповіла, що їй та іншим учасницям заборонили приносити з собою на проект. Це книжки, телефони, навіть електронні годинники на руку. А ще вони не можуть дивитися телевізор.

