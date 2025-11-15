RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Все вовремя". Яна из "Холостяка" объяснила, как относится к Цымбалюку после вылета из шоу

Яна Андриенко и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/yanaaandrienko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Учительница алгебры и геометрии Яна Андриенко прокомментировала свой вылет из шоу "Холостяк" в 5 выпуске. Тарас Цымбалюк не дал девушке розу.

Что сказала уже экс-участница реалити, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Как Яна из Холостяка прокомментировала вылет из шоу

Она опубликовала серию фото со съемок выпуска в Карпатах и поделилась мыслями по поводу результата Церемонии роз.

"Наша история завершена. Это было незабываемо. Спасибо судьбе, что все происходит вовремя! Дальше мне было бы только труднее и сложнее!" - написала она.

В комментариях ее поддержала актриса Наталка Денисенко, которая оставила трогательные пожелания.

"Яночка, ты такая нежная, такая невероятная женщина, будь счастлива", - отметила она.

Яна про вылет из Холостяка (фото: nstagram.com/yanaaandrienko)

Что сказала Яна о Цымбалюке

В публикации она поделилась своим отношением к главному герою проекта. Учительница отметила, что у них разные пути, однако она желает Тарасу найти своего человека.

"Тарас невероятный, но у нас разные пути. Отпускаю с благодарностью и иду своей дорогой. Желаю ему в этом мире встретить своего человека", - написала она.

Результаты Церемонии роз 5 выпуска "Холостяка"

Напомним, новый выпуск проходил в Карпатах, где участницы жили в непростых для себя условиях. Тарас устроил романтику среди гор, активно общался с девушками, но в итоге шоу покинуло две девушки.

Кроме Яны, Цымбалюк распрощался с моделью Дианой Зотовой. Во время общения с ней он выяснил неприятную правду - она до сих пор испытывает чувства к бывшему.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ХолостякНовости шоу-бизнесаТарас ЦымбалюкЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды