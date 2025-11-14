ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Четверта Церемонія троянд на "Холостяку": кого Цимбалюк відправив додому

П'ятниця 14 листопада 2025 23:15
UA EN RU
Четверта Церемонія троянд на "Холостяку": кого Цимбалюк відправив додому Хто "вилетів" з "Холостяка" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Поліна Іваненко

У новому випуску "Холостяка" головний герой реаліті Тарас Цимбалюк попрощався одразу з двома дівчатами. Перша поїхала додому ще до Церемонії троянд.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію нової серії "Холостяка"

Хто пішов з "Холостяка"

Так, ще до побачень Тарас запросив на окрему розмову Діану Зотову, з якою він був знайомий ще до зйомок. Виявилося, Цимбалюк бачив інформацію про те, що модель могла від нього дещо приховувати.

Коли він прямо спитав, чи відпустила Діана попередні стосунки, вона зізналася, що це не так. І тому Тарас не зрозумів, навіщо дівчині брати участь в проекті, якщо її серце вже належить іншому.

Актор попрощався з Діаною та провів її до автівки. Цікаво, що саме Зотовій пророкували перемогу, але виявилося, що дівчина не дійшла навіть до фіналу.

Четверта Церемонія троянд на &quot;Холостяку&quot;: кого Цимбалюк відправив додомуДіана Зотова пішла з "Холостяка" (фото: instagram.com/di__zotova)

Також на "Холостяку" було побачення "на виліт". Але Цимбалюк змінив правила реаліті. Він не став обирати дівчину, яка залишить проект після зустрічі.

А на Церемонії троянд Тарас попрощався з Яною Андрієнко.

"Я не відчуваю романтики", - сказав він.

Тож, на проекті залишаються:

  • Дар'я Романець
  • Ірина Пономаренко
  • Настя Половинкіна
  • Юлія Коренюк
  • Валерія Жуковська
  • Юлія Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ірина Кулешина
  • Надін Головчук
  • Ольга Дзундза.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк Зірки шоу-бізнесу
Новини
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе