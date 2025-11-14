Четверта Церемонія троянд на "Холостяку": кого Цимбалюк відправив додому

У новому випуску "Холостяка" головний герой реаліті Тарас Цимбалюк попрощався одразу з двома дівчатами. Перша поїхала додому ще до Церемонії троянд.

Хто пішов з "Холостяка"

Так, ще до побачень Тарас запросив на окрему розмову Діану Зотову, з якою він був знайомий ще до зйомок. Виявилося, Цимбалюк бачив інформацію про те, що модель могла від нього дещо приховувати.

Коли він прямо спитав, чи відпустила Діана попередні стосунки, вона зізналася, що це не так. І тому Тарас не зрозумів, навіщо дівчині брати участь в проекті, якщо її серце вже належить іншому.

Актор попрощався з Діаною та провів її до автівки. Цікаво, що саме Зотовій пророкували перемогу, але виявилося, що дівчина не дійшла навіть до фіналу.

Діана Зотова пішла з "Холостяка" (фото: instagram.com/di__zotova)

Також на "Холостяку" було побачення "на виліт". Але Цимбалюк змінив правила реаліті. Він не став обирати дівчину, яка залишить проект після зустрічі.

А на Церемонії троянд Тарас попрощався з Яною Андрієнко.

"Я не відчуваю романтики", - сказав він.

Тож, на проекті залишаються: