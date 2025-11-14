ua en ru
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Побачення на "виліт": Цимбалюк здивував рішенням на "Холостяку"

П'ятниця 14 листопада 2025 22:37
Побачення на "виліт": Цимбалюк здивував рішенням на "Холостяку" Тарас Цимбалюк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У новому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк запросив на побачення "на виліт" двох дівчат - Дар'ю Романець та Юлію Коренюк. І в кінці зустрічі актор вирішив змінити всі правила.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію нового епізоду "Холостяка".

Яким було побачення

Тарас підготував для дівчат цікаву активність - рафтинг. Юля, як виявилося, вже мала досвід такого екстремального катання байдарками, а ось Даша - ні.

Тому Тарас сів в один човен з фотографинею, а власницю весільного салону посадили з інструктором. Звісно, Дар'я була цим незадоволена, адже вона хотіла бути ближче до Цимбалюка.

Але вже пізніше Романець не пошкодувала, що залишилася з інтструктором, адже спуск був нелегким. Юля ж насолоджувалася екстримом та часом з Тарасом, вони жартували та сміялися навіть попри те, що веслувати було дуже важко.

Не обійшлося й без курйозів. Цимбалюк декілька разів випадково зачепив веслами Коренюк, а потім їхня байдарка навіть перевернулася. Втім, це їх не засмутило. А ось Дар'я не приховувала роздратування та навіть казала, що в неї побачення з інструктором, а не з актором.

Побачення на &quot;виліт&quot;: Цимбалюк здивував рішенням на &quot;Холостяку&quot;Даша і Тарас (скріншот)

Потім Цимбалюк пересів до Романець, аби другу половину шляху долати разом з нею. Дар'я здивувала Тараса, коли почала дратуватися під час рафтингу. Актор не завжди вдало веслував та чув критику від дівчини.

Пізніше учасниці й Цимбалюк влаштували імпровізований пікнік. І тоді Дар'я прямо сказала, що їй некомфортно, а такий формат побачення їй не подобається.

Побачення на &quot;виліт&quot;: Цимбалюк здивував рішенням на &quot;Холостяку&quot;Цимбалюк з учасницями "Холостяка" (скріншот)

"Це була дешева гра", - сказала Романець, коментуючи побачення та поведінку Коренюк.

Тарас визнав, що під час зустрічі завжди важко розділяти увагу. Але він не оцінив те, що Даша сильно його критикувала.

Після цього дівчата розповіли, чи вміють вони йти на поступки у стосунках. Романець прямо сказала, що вона не шукала компроміси та завжди досягала бажаного, навіть у стосунках. З колишнім чоловіком Даша могла влаштовувати скандали, але нині вона розуміє, що не завжди діяла правильно.

А Тарас розповів, що він за компроміси, але все одно вважає себе емоційною людиною. Юля погодилася зі словами актора та сказала, що теж виступає за пошук "мирного рішення" в стосунках та під час сварок.

Пізніше Юля прямо спитала, чому Тарас запросив на побачення "на виліт" саме її та Дашу. І актор пояснив, що не хотів прощатися з кимось з дівчат, а прагнув поспілкуватися з обома. Учасниці чекали, коли ж Цимбалюк попрощається з кимось з них, але цього не сталося.

Втім, рішення "Холостяка" не сподобалося дівчатам. Вони хотіли, аби Тарас визначився.

