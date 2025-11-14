"Холостяк-14": яким був випуск у Карпатах та кому Цимбалюк вручив троянду

У 5 випуску шоу "Холостяк" учасниці вирушили підкоряти серце Цимбалюка у Карпати. Там романтика набула зовсім іншого вигляду. Замість гламурних зустрічей - намети, багаття та непередбачувана гірська погода.

Для кого подорож стала випробуванням, а кому дозволила краще пізнати актора та отримати заповітну троянду, розповідає РБК-Україна з посиланням на новий випуск шоу.

Карпатські пригоди на "Холостяку"

Під час зустрічі з Григорієм Решетніком учасниці дізналися, що житимуть у наметовому містечку та проведуть час у незвичних умовах. Жодних готелів та зручностей - тільки природа і можливість проявити себе справжніх.

На збори довелося виділити всього сім хвилин: маленький рюкзак, мінімум речей і максимум стресу. Кожна мусила обирати - теплий одяг, косметика, комфорт чи практичність.

Тарас зізнався, що Карпати - одне з його місць сили. Саме тут він хотів побачити учасниць без прикрас і навіть створив для них романтичну атмосферу у таборі.

Тим часом учасниці намагалися дістатися до наметів на екстремальному трансфері. Згодом деякі дівчата проміняли зручність пересування на можливість отримати необхідні засоби для виживання - консерви, дощовики, каримати тощо.

Учасниці "Холостяка" (скриншот)

Оселившись у наметовому таборі, дівчата невимушено спілкувалися з Тарасом та разом готували вечерю. Кожна намагалася привернути увагу Холостяка у свій особливий спосіб.

Після тривалих приготувань дівчата та Тарас нарешті взялися тестувати приготовані страви.

Спілкування Цимбалюка з Іриною

Холостяк запросив Іру на окрему розмову, оскільки помітив, що вона була не в гуморі після складного шляху до наметового містечка. Це не сподобалося багатьом учасницям.

"Незручно, що вона в такому настрої. Я розумів чому. Хотів її підтримати та підбадьорити", - пояснив він.

Спілкування вийшло щирим. Розмістившись на траві, вони поділилися своїми думками та переживаннями. Зокрема Ірина зізналася, що застрягла в Буковелі на п'ять місяців під час повномасштабного вторгнення. Як зрозумів Тарас, це місце у неї не зовсім асоціюється з відпочинком.

"Я зібрав вас тут, щоб побачити всю палітру можливих емоцій", - пояснив Холостяк мотиви поїздки в Карпати.

Іра та Тарас (скриншот)

"Виліт" Діани Зотової

Приємна подорож обернулася розкриттям неочікуваної істини. З'ясувалося, що модель Діана, з якою Холостяк був знайомий ще до шоу, все ще має незавершену історію з колишнім.

"Я підозрював, але не був готовий почути", - сказав Тарас.

Він зазначив, що не любить брехню і попрощався з дівчиною.

Зотова покинула шоу "Холостяк-14" (скриншот)

Подорож в гори

Потім Цимбалюк вирушив на гору "Синяк" у компанії Валерії, Яни та Оксани, яких напередодні запросив на побачення.

Дорогою вони тепло спілкувалися, а підйом став для кожної не лише фізичним викликом, а й можливістю розкритися по-новому й навіть вивільнити емоції.

Яна, Тарас, Оксана та Валерія (скриншот)

Холосятка особливо вразила щирість Валерії. Пі час особистої розмови вона зізналася, що пережила втрату вагітності. Фізичні навантаження на тлі подорожі в Карпати ненароком повернули її до болючих спогадів.

"Мені шкода, що ти пережила таке. Я вдячний, що ти довірила мені цю тему", - підтримав Тарас.

"Це найболючіший досвід у моєму житті", - поділилася учасниця.

Вона вирішила бути відвертою, оскільки їй справді подобається актор. Вони також тепло поспілкувалися на тему сімейних цінностей.

Валерія з "Холостяка" вразила щирістю (скриншот)​

Яна та Оксана теж поспілкувалися з Тарасом окремо. Особливо актор виділив косметологиню, яка вразила його стійкістю у нестандартних умовах.

"Приємно, коли людина розкривається краще, ніж ти уявляв", - прокоментував він.

Зрештою, саме Оксані актор вручив заповітну троянду.

Оксана та Тарас (скриншот)​

Екстремальне побачення на "Холостяку"

Тарас запросив Юлію та Дар'ю на прогулянку гірською річкою. Подорож виявилася непростим випробуванням, але дала змогу побачити, наскільки учасниці та головний герой підходять одне одному.

Під час сплаву Юля та Тарас зіткнулися з перешкодами - застрягали в камінні, переверталися, проте не здалися й продовжили рух.

"Для мене головне, що ми з Тарасом були разом", - зізналася Юлія.

Юлія підкорила Цимбалюка (скриншот)

Тарас відчув із дівчиною схожу енергію, тоді як Дар'я залишилася не надто задоволеною тим, що їй довелося плисти з інструктором, поки суперниця активно фліртувала з Холостяком.

Згодом вони пообідали та поговорили про те, як ставляться до компромісів у стосунках. Юля поцікавилася, чому Тарас обрав саме їх для побачення на виліт. Зрештою він пояснив, що хотів провести час саме з ними й залишив дівчат у проєкті.

Тим часом у наметовому таборі інші учасниці пройшли тест на щирість, відповідаючи на особисті запитання. Згодом вони зібралися у жіноче коло, де разом з етнологинею дізналися про символізм рослин і сплели власні віночки.

Учасниці "Холостяка" плели віночки (скриншот)

Сніданок з Тарасом Цимбалюком

Фітнес-тренерка Оля отримала унікальну можливість поснідати з Холостяком біля його намету. Усе завдяки перемозі у конкурсі на знання його біографії.

Вона здивувала Тараса, з’явившись зі смачними стравами. Актор був приємно вражений її ставленням до подорожі з наметами. Розмова протікала легко і невимушено, що дало змогу їм зблизитися.

"Мабуть, це наша найніжніша зустріч", - поділився Тарас.

Оля та Тарас (скриншот)​

Як пройшла Церемонія троянд

Під час церемонії Холостяк поспілкувався з кількома учасницями. Діалог з Юлією виявився напруженим, а от з Дар'єю вдалося побудувати милу розмову.

В мить зіпсувалася погода, що додало драматичності врученню квітів. Зрештою шоу покинула вчителька Яна, з якою акторові не вдалося встановити зв'язок.

Церемонія троянд у 5 випуску (скриншот)​​​​​​​

Попри складні погодні умови, Тарас все ж роздав троянди учасницям.

Так, у проєкті залишилися​​​​: